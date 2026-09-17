Preocupación en Francia por precio disparado de combustible

La preocupación de conductores privados y empresas de movimiento de mercancías aumentó al máximo hoy en Francia, cuando el precio de la gasolina sin plomo (SP95-E10) implantó un récord histórico, al llegar a 2,15 euros por litro.

Además, la cotización del diésel también se acerca a su nivel más alto de los últimos tiempos, cuando es necesario pagarlo a 2,35 euros por litro como promedio, indicó el canal de televisión France 24.

Pero el precio del combustible apunta a mantener su marcha ascendente, pues algunos economistas citados por el canal BFMTV Business para nada descartan que el diésel llegue a 2,50 euros.

Al encarecimiento del petróleo, que volvió a superar los 100 dólares por barril, se suman los costes de refinación y distribución, así como una fiscalidad que representa aproximadamente el 45 por ciento del precio en las estaciones de servicio en Francia.

La gasolina en esta nación se mantiene más barata que en España, Italia y, sobre todo, Andorra, pero supera los precios de Alemania.

En lugar de reducir los impuestos sobre el precio de la gasolina, como si manejar fuera un castigo, el gobierno galo prefiere mantener los subsidios dirigidos a los agricultores, al sector de la construcción y obras públicas.

Sin embargo, ello está lejos de calmar el creciente descontento interno, por ahora limitado al anuncio de alguna que otra huelga, incluido de policías, pero que podría llevar, incluso, a escenas similares a otras naciones donde protestan contra al alza de precios.

El Movimiento “Chalecos Amarillos”, convocó a una manifestación nacional, para el 17 de octubre, donde convergerían todos los reclamos hechos por diferentes sectores.

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