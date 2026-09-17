Reafirmó Cuba en ONU compromiso con derechos humanos

Según precisó la Misión de Cuba en Ginebra desde su perfil en la red social Facebook, el diplomático subrayó que Cuba mantiene apego estricto a la Carta de las Naciones Unidas, al Derecho Internacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, declaró.
Benítez Verson recordó que la nación caribeña es signataria de los Pactos Internacionales sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre Derechos Civiles y Políticos, y aunque no los ha ratificado, cumple con su letra y espíritu.
Señaló que Cuba es Estado parte de 44 instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales desarrollan y garantizan los derechos consagrados en los pactos.
El embajador destacó que, pese a los daños ocasionados por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y agravado por el cerco energético, el país continuará destinando recursos para proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico nacional.
En ocasión del aniversario, reiteró la voluntad de Cuba de seguir defendiendo la causa de la protección de todos los derechos humanos para todas las personas.