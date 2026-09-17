Reconoció alto representante de la ONU labor de resiliencia urbana

Kamal Kishore, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), conoció este miércoles en La Habana las acciones del proyecto Resiliencia Urbana, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el gobierno de la capital, con apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Según precisó el PNUD desde su perfil en la red social Facebook, en el intercambio se abordaron temas relacionados con la gestión del riesgo, la planificación urbana, la protección de la población y la resiliencia territorial, mediante entrenamientos especializados en rescate y salvamento, integración del enfoque de riesgos en instrumentos de planeamiento urbano, preparación comunitaria y fortalecimiento de capacidades institucionales.

Kishore destacó el valor de la experiencia articulada entre comunidades, municipios e instituciones, mientras rescatistas del Cuerpo de Bomberos realizaron ejercicios demostrativos.

El proyecto Resiliencia Urbana ha centrado su labor en impulsar las capacidades de preparación del sector de la vivienda y el planeamiento urbano en La Habana, Pinar del Río y Artemisa, con el propósito de contribuir a una respuesta más eficiente ante desastres y al incremento de la resiliencia de las ciudades.

Participaron en el encuentro el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; Denis Heidedroek, coordinador regional para el Caribe en preparación para desastres; Nahuel Arena, jefe de la Oficina de la UNDRR en las Américas y el Caribe; Gabriel Bottino, representante residente adjunto del PNUD; autoridades del gobierno de la ciudad y miembros del Cuerpo de Bomberos de Cuba.

Kishore fue recibido este miércoles en el Palacio de la Revolución por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien agradeció el apoyo de la ONU y subrayó la relevancia del Marco de Sendai como instrumento internacional para enfrentar los riesgos de desastres.

El mandatario denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba en la capacidad nacional de respuesta a situaciones de desastres y reafirmó el compromiso de Cuba con la cooperación multilateral en este ámbito.

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