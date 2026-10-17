Dedican a Francisco Vicente Aguilera el evento científico Crisol de la Nacionalidad

Con la conferencia magistral “Nuestro destino la patria. El deber patriótico en el pensamiento de Francisco Vicente Aguilera, a 205 años de su natalicio”, se inició este sábado, en el Hotel Sierra Maestra, de Bayamo, la XXXIV edición del evento científico Crisol de la Nacionalidad Cubana, en la Fiesta de la Cubanía.

La doctora en ciencias Liliana Alarcón Vázquez, investigadora de la Casa de la Nacionalidad Cubana, remarcó la figura del patricio bayamés quien lo dio todo a la causa revolucionaria, demostrando con hechos que no tenía nada mientras no tuviera Patria.

A la apertura del evento asistieron las máximas autoridades de la provincia Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaría del Partido en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia, así como Michel Carlos Santiesteban, primer secretario del Partido en Bayamo.

También estuvieron presentes Reidel Roblejo Leyva, director de Cultura en Granma, y las autoridades de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la provincia.

La doctora en Ciencias Damiana Pérez Figueredo al realizar la apertura del evento significó su trascendencia por la profundidad de las investigaciones a compartir y por promover el debate científico desde las Ciencias Sociales.

El evento científico Crisol de la Nacionalidad Cubana en su XXXIV edición promueve unos 70 trabajos de investigación y la participación de prestigiosas personalidades de la historia y la cultura en Granma y el país.

Desde el punto de vista cultural la Orquesta de Guitarras Liras Bayamesas realizó la apertura , con la interpretación de dos temas cubanos: Lugares comunes, y Negro bembón, una magnífica interpretación que remarcó la valía del conjunto.

Radio Bayamo