Inició en Bayamo la Fiesta de la cubanía

Tras la ceremonia de las banderas, en la plaza de la Revolución de Bayamo, inició hoy la 32 Fiesta de la Cubanía dedicada al centenario del natalicio de Fidel Castro, al aniversario 205 del nacimiento del patriota Francisco Vicente Aguilera, a los 65 años de “Palabras a los intelectuales” y a la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

En las palabras inaugurales, el escritor granmense Luis Carlos Suárez Reyes, Maestro de Juventudes destacó: “Se ha necesitado de mucho trabajo y entrega para organizar un programa cultural que permita se cumplan los objetivos de este encuentro, donde comparten espacios las acciones teóricas con las artísticas en medio de circunstancias económicas muy difíciles, pero con el apoyo de un factor muy importante: la unidad permanente entre las diferentes instituciones culturales; la Asociación Hermanos Saiz y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, instituciones que prestigian la labor cultural en nuestro territorio.

“Esta cubanía, que es como nombra el pueblo granmense, es un verdadero acto de resistencia e ilustra, la decisión de no dejarnos vencer. Ese es un signo no solo del presente, está inscrito en el gran mural de nuestra historia. La cultura es el símbolo mayor de la patria. Para ella el más sentido de todos nuestros cantos”. Precisó,

Posteriormente se procedió a la inauguración de la muestra transitoria Legado de luz y dignidad que incluyó la presentación del facsímil de la Fe de bautismo del Mayor general Franciso Vicente Aguilera, develada en la Casa museo de Carlos Manuel de Céspedes, ocasión en la que el historiador Aldo Daniel Naranjo, destacó aspectos importantes de la vida y obra de Aguilera, acaudalado bayamés que depositó sus fortuna y empeño a favor de la libertad de Cuba.

De forma simultánea se descorrían las cortinas de la edición 34 del evento teórico Crisol de la nacionalidad, que cada año agrupa a prestigiosos investigadores y académicos, en su acostumbrada sede del hotel Sierra Maestra.

Por su parte la AHS provincial acogió la conferencia Pensamiento de los Hermanos Saiz, a cargo del intelectual Ernesto Limia Díaz quien, a las cuatro de la tarde, presentará su libro Patria y cultura en la Revolución, programado para el Museo Casa natal de Céspedes, a las cuatro de la tarde.

Como parte de los festejos, a las 8:30 PM, quedará inaugurada la 39 Jornada de cine cubano, con la presentación del filme Bajo la corteza, del realizador independiente Ross Diéguez y a las 10 y 30, en la Plaza del Himno se realizará el concierto inaugural, a cargo de la orquesta Original de Manzanillo, dedicado al aniversario 50 de creado el Ministerio de Cultura y al 40 de la AHS,

La Demajagua