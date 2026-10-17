Entregan en Bayamo reconocimiento a galardonados con el Premio Anual de Salud Provincial 2026

El acto en reconocimiento a los galardonados con el Premio Anual de Salud Provincial 2026 y Títulos Investigativos, se realizó la víspera por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo. El mismo tuvo lugar en el salón de protocolo de la Plaza de la Patria. Las investigaciones premiadas abordaron temas como la insuficiencia cardíaca, infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y la pediatría, entre otros temas relevantes para la ciencia médica granmense.