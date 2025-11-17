Aumenta la solidaridad ante la adversidad provocada por Melissa

Las múltiples muestras de solidaridad con los damnificados van aumentando, hasta la fecha, tras la adversidad provocada por el huracán Melissa, a su paso por la provincia de Granma.

FOTO/ Minsap

Al territorio continúan llegando diversos recursos materiales, desde otras provincias cubanas y procedentes de varios países, para atender las necesidades de las familias más afectadas por el fenómeno natural.

La entrega de módulos con la elaboración de productos, a partir de los donativos a los vecinos de las comunidades del Mango y Las Caobas, en Río Cauto y del Programa mundial de alimentos, para los evacuados y otras personas vulnerables.

Prisciliano Guisado Tapia, funcionario de del Comercio Exterior e inversión extranjera, en el Gobierno Provincial y al frente de la recepción de los donativos, resaltó que estas manifestaciones solidarias estuvieron presentes, desde la acogida de miles de evacuados en las viviendas de familias y centros estatales de protección, previo al paso del huracán.

Subrayó que son principios inviolables que todos los productos donados, sean entregados a los damnificados, sin costo algunos, priorizando a las personas vulnerables de las zonas más dañadas de Río Cauto y Cauto Cristo, además de Jiguaní, Yara, Manzanillo y Bayamo, entre otros.

Caracteriza la prontitud en la distribución de estos donativos, con el propósito de atender las apremiantes carencias como es el caso de colchones y otros insumos, y a la vez, suscita en la población, el agradecimiento a Venezuela, Colombia, la India y China; los programas y agencias de las Naciones Unidas , la Cruz Roja, por los envíos, así como el reconocimiento del gasto millonario del Estado cubano, ante esta situación de contingencia en el oriente.

La Demajagua