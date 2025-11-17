Aumenta la solidaridad ante la adversidad provocada por Melissa

Las múltiples muestras de solidaridad con los damnificados van aumentando, hasta la fecha, tras la adversidad provocada por el huracán Melissa, a su paso por la provincia de Granma.

Al territorio  continúan  llegando diversos  recursos materiales,  desde otras provincias cubanas y procedentes  de varios países,  para atender las necesidades de las familias  más afectadas por el fenómeno natural.

La entrega de módulos con la elaboración  de productos, a partir de los donativos a los vecinos de las comunidades del Mango  y Las Caobas, en Río Cauto  y del Programa mundial de alimentos,  para los evacuados y otras personas  vulnerables.

Prisciliano Guisado Tapia, funcionario de del Comercio Exterior e inversión extranjera,  en el Gobierno Provincial y al frente de la recepción de los donativos, resaltó que  estas  manifestaciones solidarias  estuvieron  presentes, desde  la acogida  de miles de evacuados  en  las viviendas de familias y  centros estatales de protección,  previo  al paso del huracán.

Subrayó que  son principios inviolables  que  todos los productos donados,  sean entregados  a los damnificados, sin costo algunos,  priorizando a las personas  vulnerables de las zonas más dañadas de Río Cauto  y  Cauto Cristo, además de Jiguaní, Yara, Manzanillo y Bayamo, entre otros.

Caracteriza la  prontitud  en la  distribución de estos donativos,  con el propósito de atender  las apremiantes carencias  como es el caso de colchones y otros insumos,  y a la vez, suscita  en la población,  el  agradecimiento a Venezuela, Colombia, la India y  China; los  programas y agencias de las Naciones Unidas , la Cruz Roja,  por los envíos, así como el  reconocimiento  del gasto millonario del Estado cubano,  ante esta situación de contingencia en el oriente.

