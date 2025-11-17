Cubanos residentes en el exterior participarán en FIHAV 2025

Una representación importante de cubanos residentes en el exterior asistirá a la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), que del 24 al 29 próximo tendrá lugar en el recinto de Expocuba.

Una parte de ellos participarán como expositores y otros en la modalidad de maletín en mano, pues acuden a explorar oportunidades de negocio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX).

   En el ámbito de la mayor cita comercial del país y de la región está previsto un intercambio de oportunidades de negocios con esos compatriotas, precisó el alto funcionario, además de subrayar que unas 50 naciones y la Unión Europea estarán representadas en FIHAV 2025.

   En un encuentro con la prensa dedicado a informar detalles de la feria, Pérez-Oliva Fraga aprovechó la ocasión para destacar la ayuda humanitaria de cubanos residentes en el exterior, al enviar donativos a las familias y zonas afectadas por el paso devastador del huracán Melissa.

   Este gesto nos parece muy positivo, y la participación en la XLI Feria Internacional de La Habana de un grupo de ellos, como empresarios, indudablemente va a tener una contribución adicional a los esfuerzos de nuestro país por la recuperación de las provincias orientales y por el desarrollo de la economía, manifestó el vice primer ministro y titular del MINCEX.

   El programa de la edición 41 de FIHAV abarca el VIII Foro de Inversiones, la presentación de la Cartera de Oportunidades de negocios con Cuba y los Días Nacionales dedicado a los países participantes.

   Paralelamente los días 26 y 27 de noviembre, en el Hotel Parque Central, se desarrollará el Foro Bancario del Caribe.

