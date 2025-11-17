Avanza en Italia campaña en apoyo a Cuba tras el huracán Melissa 

En la norteña ciudad italiana de Pordenone se desarrolló una nueva actividad de recaudación de fondos, como parte de la campaña en apoyo al pueblo cubano tras los graves daños ocasionados por el huracán Melisa, señala hoy un comunicado. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) destacó en una nota la participación de cientos de […]

Foto: Prensa Latina

En la norteña ciudad italiana de Pordenone se desarrolló una nueva actividad de recaudación de fondos, como parte de la campaña en apoyo al pueblo cubano tras los graves daños ocasionados por el huracán Melisa, señala hoy un comunicado.

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) destacó en una nota la participación de cientos de personas en ese evento, realizado la víspera, convocado por el círculo local de esa organización en la región de Friuli Venecia-Julia, para reafirmar su solidaridad con la nación caribeña ante la compleja situación que enfrenta.

Walter Persello, secretario del Círculo de la Anaic en Pordenone, destacó la importancia que tiene elevar la ayuda a la Isla en los actuales momentos, cuando desastres naturales se unen a graves problemas energéticos y una difícil situación económica, como consecuencia de un criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Por su parte el presidente nacional de esa asociación, Marco Papacci, agradeció la amplia participación en esta nueva iniciativa “esencial para fortalecer la amistad con el pueblo cubano”.

Papacci subrayó “la gran dignidad y extraordinaria capacidad de resistencia de Cuba”, que desde hace más de sesenta años enfrenta “un bloqueo injusto, anacrónico e inhumano, el cual afecta la vida cotidiana de las personas, la salud, energía, escuelas, comida, la vida misma”.

“Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, Cuba sigue de pie, dando al mundo lecciones de solidaridad internacional, de coraje, de humanidad”, apuntó el presidente de la Anaic.

La actividad realizada en Pordenone se suma a otras desarrolladas a lo largo de esta nación europea en respuesta a una convocatoria impulsada por esa asociación bajo la consigna “Ayudemos a la Isla”, la cual se unió a la Campaña Nacional “Energía para la vida” lanzada de conjunto por varias organizaciones italianas a fines de septiembre último.

En recientes declaraciones a Prensa Latina, Papacci resaltó que por primera vez en este esfuerzo participan, junto a la Anaic, la Asociación Italiana de Promoción Social (ARCI), la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI).

En tal sentido, avanza en Italia la recaudación de fondos en apoyo al pueblo cubano, con donaciones deducibles de impuestos que se recogen en la cuenta bancaria depositada en Nexus Emilia-Romaña ETS, con el IBAN: IT58D 05018 02400 000011318730.

Los recursos aportados serán destinados al funcionamiento de escuelas, hospitales, centros laborales y culturales, entre otras actividades esenciales, así como a auxiliar a la población afectada por el huracán Melissa, precisó el líder de la Anaic.

