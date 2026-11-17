Más de 600 residentes de Manzanillo de El Caño, Sitio Remate y Jibacoa, están bajo resguardo en casas de vecinos y familias debido a la amenaza del incremento de las aguas del río Yara y zonas bajas producto a las precipitaciones asociadas al frente frío y vaguada en superficie y las descargas de los reservorios que podrían comprometer la seguridad de los pobladores.

Las acciones de protección se desarrollaron en presencia de autoridades del Consejo de Defensa Municipal, la Defensa Civil y la Cruz Roja entre el sábado y el domingo en los dos primeros asentamientos, donde el relieve bajo y un terreno con acumulación de abundante humedad conforman un escenario desfavorable.

Los pobladores lograron previamente la cosecha de algunos niveles de yuca y boniato para evitar la pérdida de lo sembrado.

Como parte del acompañamiento municipal, el domingo se trasladaron a El Caño y Sitio Remate alternativas de alimentación, con ofertas que incluyeron preparaciones para consumir directamente y otros comestibles, de modo que las familias pudieran adquirirlos en sus propias comunidades.

En el recorrido participaron autoridades del Consejo de Defensa Municipal, trabajadores y representantes del sector gastronómico, de la Empresa Agroindustrial y de formas de gestión no estatal.

Manzanillo.- Más de 600 residentes de Manzanillo de El Caño, Sitio Remate y Jibacoa, están bajo resguardo en casas de vecinos y familias debido a la amenaza del incremento de las aguas del río Yara y zonas bajas producto a las precipitaciones asociadas al frente frío y vaguada en superficie y las descargas de los reservorios que podrían comprometer la seguridad de los pobladores.

Las acciones de protección se desarrollaron en presencia de autoridades del Consejo de Defensa Municipal, la Defensa Civil y la Cruz Roja entre el sábado y el domingo en los dos primeros asentamientos, donde el relieve bajo y un terreno con acumulación de abundante humedad conforman un escenario desfavorable.

Los pobladores lograron previamente la cosecha de algunos niveles de yuca y boniato para evitar la pérdida de lo sembrado.

Como parte del acompañamiento municipal, el domingo se trasladaron a El Caño y Sitio Remate alternativas de alimentación, con ofertas que incluyeron preparaciones para consumir directamente y otros comestibles, de modo que las familias pudieran adquirirlos en sus propias comunidades.

En el recorrido participaron autoridades del Consejo de Defensa Municipal, trabajadores y representantes del sector gastronómico, de la Empresa Agroindustrial y de formas de gestión no estatal.

La iniciativa complementó las medidas de resguardo mediante la atención a una necesidad cotidiana de los residentes, mientras continuaba la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas.

En estas demarcaciones la mayor fuente de peligro es el agua que libera la presa Paso Malo, ubicada en el municipio montañoso de Bartolomé Masó, por la posibilidad de que resulten anegadas.

La Demajagua