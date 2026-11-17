Los dirigentes e integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma, desarrollan múltiples actividades como homenaje a la organización en el aniversario 65 de su constitución.

Entre los propósitos planteado figura el fortalecimiento de la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunistas en el país conformada por siete proyectos integrales, para contribuir a la transformación social de las comunidades.

La joven periodista Sheila Aguilera Riquenes, coordinadora de la Red Juvenil Comunitaria en Granma, dijo que la iniciativa muestra avances en su desarrollo hasta estos momentos.

Consideró que los resultados han sido posible por el trabajo sistemático de los jóvenes en los barrios, unidos a los factores socializadores, posibilitando motivación y participación en las iniciativas puesta en práctica.

La coordinadora de la Red Juvenil Comunitaria en Granma, refirió que la misma se ha activado en los 136 Consejos Populares del territorio, con la activa y masiva participación del universo juvenil, junto a los pobladores de las comunidades.

Resaltó como éxito esencial el haber realizado más de DOS MIL 500 actividades dedicadas a los niños, adolescentes y jóvenes, así como más de 900 donaciones de distintos insumos al Sistema de Atención a las Familias en las comunidades de los trece municipios, a las Casas de Abuelos, Hogares Maternos y Casas de niños sin amparo Familiar.

Asimismo convocó a los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y al universo juvenil, a continuar trabajando unidos, para elevar el impacto de la Red Juvenil Comunitaria y poner en práctica próximamente otro proyecto que llevará por nombre Farmajoven, para contribuir a proteger la salud del pueblo.

El vínculo de los jóvenes con las tareas de impacto social de las comunidades, genera un ambiente de solidaridad, fraternidad y armonía posibilitando avances en la transformación de los barrios, como ya se evidencia en diversos lugares del territorio, afirmó la Coordinadora de la Red Juvenil Comunitaria en Granma Sheila Aguilera Riquenes.

La Demajagua