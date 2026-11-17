El duelo entre Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín, líder y sublíder de la zona oriental respectivamente, acapara desde hoy el mayor interés en el inicio de las penúltimas subseries particulares correspondientes a la fase regular de la LXV Serie Nacional de Béisbol (SNB), prevista hasta al 29 de noviembre venidero.

Leñadores y Cachorros se medirán en predios del holguinero estadio Calixto García con el boleto a postemporada prácticamente en el bolsillo, aunque deberán mantener el ritmo victorioso si aspiran a sostenerse en el one-two del este, lo cual les ofrecería una ventaja de acuerdo al nuevo sistema (Page) que se empleará en los playoffs de la Serie 65.

Además, por el oriente chocarán a partir de este martes Gallos de Sancti Spíritus-Avispas de Santiago de Cuba y Toros de Camagüey-Alazanes de Granma, siempre en casa de los segundos, desafíos que seguramente despejarán más el panorama de este cuarteto de conjuntos de cara a su posible inclusión en la fase de postemporada.

Por último, en su visita al Nguyen Van Troi los Tigres de Ciego de Ávila intentarán recortar distancias con respecto al cuarteto de vanguardia, ante unos Indios de Guantánamo que marchan en el sótano de la tabla de posiciones y al parecer ya vieron partir el tren de los presuntos clasificados a la decisiva instancia.

En occidente, por otra parte, Huracanes de Mayabeque-Leones de Industriales y Vegueros de Pinar del Río-Elefantes de Cienfuegos vivirán enfrentamientos de alto voltaje en territorio de los primeros, mientras Azucareros de Villa Clara buscará aprovechar la localía para seguir soñando con un boleto a la siguiente etapa, frente a unos maltrechos Cazadores de Artemisa.

Cocodrilos de Matanzas, vigente monarca de la pelota en Cuba, saldrá al Cristóbal Labra pinero para recuperar sensaciones positivas ante Piratas de Isla de la Juventud, el peor equipo de la contienda hasta el momento con apenas tres victorias en 32 presentaciones y 19 descalabros al hilo.

De acuerdo al sitio oficial de la pelota en Cuba en occidente domina Pinar del Río con balance de 25 victorias y nueve reveses, escoltado por Matanzas (20-12), Industriales (19-13) y Cienfuegos (20-14) por ese orden, mientras Mayabeque (17-16), Villa Clara (15-16), Artemisa (12-22) e Isla de la Juventud (3-29) cierran el listado fuera de la llamada zona caliente que da acceso a la fiesta de los playoffs.

En el este, Leñadores manda con 23 victorias y 11 descalabros, seguido por Holguín (21-12), Santiago de Cuba (18-15), Granma (18-16), Ciego de Ávila (16-18), Sancti Spíritus (15-19) y Camagüey (14-19), mientras Guantánamo (9-24) cierra el ordenamiento más alejado del cuarteto que ofrece clasificación a la siguiente etapa.

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