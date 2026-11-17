La actualización del marco jurídico para el acceso y la explotación de tierras ociosas, a partir de la entrada en vigor de la Ley 185 de Tierras Agropecuarias y Forestales, favorece la agilización de esos trámites en el municipio de San Luis, en Santiago de Cuba.

Osmel Naranjo Guilarte, jefe de la Oficina del Registro y Tenencia de la Tierra y Tractores en el territorio, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que las nuevas regulaciones amplían las posibilidades de acceso a esas áreas y actualizan las disposiciones relacionadas con la entrega en usufructo y otros procesos, como la herencia.

El reimpulso a la asignación de superficies improductivas parte de un levantamiento actualizado de las tierras ociosas con posibilidades de explotación, mientras la incorporación de nuevas entidades a la gestión permite agilizar la atención a los solicitantes.

Según el especialista, la implementación en el municipio de las 176 transformaciones económicas y sociales propicia la creación de una infraestructura en las tres empresas del territorio y en las 12 cooperativas de Producción Agropecuaria, las cuales también intervienen ahora en la gestión de entrega de tierras.

San Luis cuenta con más de dos mil hectáreas (ha) ociosas y tramita más de 33 solicitudes de entrega a través de las diferentes entidades y cooperativas, precisó Naranjo Guilarte.

La Empresa Municipal Agroindustrial concentra todavía la mayor cantidad de áreas pendientes de asignación, con 880 ha, situación ante la cual el directivo consideró necesario transformar la mentalidad de los dirigentes para facilitar su entrega a quienes puedan aprovecharlas con mayor celeridad.

Desde el sector cooperativo también se reconocen las oportunidades abiertas por la nueva legislación, destacó Marlenis Reyes Aldana, presidenta de la Cooperativa de Producción Agropecuaria cañera Sabino Pupo, entidad facultada ahora para entregar tierras en usufructo.

En esa cooperativa se encuentran en proceso cinco solicitudes, correspondientes a más de 80 ha, cuyos trámites se realizan conforme a los procedimientos establecidos, explicó la dirigente, quien valoró positivamente los cambios por su contribución a la recuperación agrícola y la simplificación de los procesos.

Nuestras tierras no estaban ociosas, sino más bien deficientemente explotadas, la mayoría eran tierras dedicadas a la producción cañera y tenían bajos rendimientos, afirmó Reyes Aldana.

La cooperativa aprovecha ahora las posibilidades de la legislación para modificar el uso de esas superficies y destinarlas, fundamentalmente, a la producción de alimentos, comentó.

Con las nuevas disposiciones, los interesados pueden presentar sus proyectos directamente ante una empresa o cooperativa para solicitar tierras en usufructo, sin necesidad de acudir a otras instancias.

La normativa actualiza además el régimen de propiedad, posesión, sucesión y uso de la tierra y los bienes agropecuarios, con el propósito de favorecer su gestión y administración en función del desarrollo agrario local, la soberanía alimentaria y la revalorización de las zonas rurales.

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