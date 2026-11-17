La ciudad de Bayamo acogerá por primera vez un Festival de Invierno dedicado a la música de cámara y de concierto.

Auspiciado por el Centro Provincial de la Música Carlos Puig Premión, el mismo tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre.

En la página oficial de la institución en la red social Facebook, el centro informó que la cita rendirá especial homenaje al Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al 50 Aniversario del Ministerio de Cultura y al insigne músico y director de orquesta Antonio María Romeu.

Entre las propuestas del evento destacan conferencias, ponencias y conversatorios, conciertos didácticos y presentaciones especiales.

Varios escenarios de la capital granmense acogerán las propuestas del Festival de Invierno, para el disfrute de los amantes de la música de cámara y de concierto.

Radio Bayamo