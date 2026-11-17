Activistas del Comité "¡Hands off Cuba!" (¡Manos fuera de Cuba!) de Los Ángeles intensifican hoy su labor solidaria, en momentos en que el Gobierno de Estados Unidos lleva a niveles sin precedentes el bloqueo contra la isla.

Una representación del grupo dio a conocer la campaña nacional de Global Health Partners para recaudar vitaminas prenatales destinadas a las mujeres cubanas, logrando sumar nuevos integrantes a la causa de la solidaridad con la isla en el área de Los Ángeles, durante un evento patrocinado por KPFK (Pacifica Radio), dedicado al libro del periodista Chris Hedges, Requiem for Gaza.

Durante la reunión vendieron libros y sellos alegóricos a Cuba; además, distribuyeron folletos que explican la postura de Cuba en su histórico apoyo a la causa Palestina.

Fue una jornada intensa, ya que el equipo se trasladó después a la librería The Last Bookstore para la presentación de un nuevo libro sobre Howard Zinn, escrito por David Zirin, un reconocido autor de libros y artículos —especialmente en el ámbito deportivo-, que lució una chapa con un claro mensaje: «¡Cuba sí, bloqueo no!».

Zirin ha abordado anteriormente la situación de Cuba en el contexto del deporte y la política, destacando el enfoque singular del país hacia la actividad deportiva y sus implicaciones sociales más amplias, incluidos los desafíos que enfrenta debido a las sanciones y presiones políticas impuestas por el cerco unilateral de Estados Unidos.

Howard Zinn (24 de agosto de 1922-27 de enero de 2010) fue un activista político, historiador social, ensayista y dramaturgo estadounidense de origen judío, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Boston y presidente del Departamento de Historia y Ciencias Sociales en Spellman College en Atlanta. Defendió la causa palestina y los derechos civiles, y apoyó a Cuba.

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