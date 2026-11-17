Irán redujo de siete a dos días el plazo previsto para la reapertura del estrecho de Ormuz, afirmó hoy el vicecanciller Kazem Gharibabadi, quien calificó de inaceptables las respuestas de Estados Unidos a las condiciones de Teherán.

En declaraciones a la televisión estatal iraní, el funcionario señaló que el plan podría ponerse en práctica en 48 horas y precisó que su país mantiene conversaciones con mediadores, en particular Qatar y Pakistán, para avanzar en ese proceso.

Gharibabadi aseguró que Irán ha demostrado disposición a cumplir sus compromisos diplomáticos y consideró que corresponde ahora a la administración estadounidense adoptar medidas concretas.

Advirtió que Washington ha aplazado la aplicación de algunas de las condiciones iraníes y sostuvo que esa actitud impedirá alcanzar un acuerdo.

También expresó su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos utilice las negociaciones para ganar tiempo y preparar una nueva ofensiva, por lo que exigió garantías sobre el cumplimiento de los compromisos.

En relación con las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el viceministro afirmó que Irán no permitirá el acceso a sus instalaciones nucleares hasta que se satisfagan las condiciones de Teherán y la guerra concluya definitivamente.

Las siete exigencias comunicadas por Irán a Washington incluyen el levantamiento del bloqueo naval, garantías para el tránsito seguro de buques mercantes y petroleros por el estrecho de Ormuz, la eliminación de sanciones unilaterales y exenciones a las restricciones sobre las exportaciones de petróleo.

También contemplan la liberación de activos iraníes congelados, la permanencia de los materiales nucleares dentro del país y el fin de la guerra.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán, que respondió con ataques contra territorio israelí y contra lo que identificó como instalaciones militares estadounidenses en varios países de la región.

El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento e iniciaron negociaciones que, según el texto, permanecen estancadas por diferencias sobre la libertad de navegación y la seguridad en el estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el suministro mundial de energía y materias primas.

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