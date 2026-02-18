Concluyen negociaciones entre Irán y EEUU con avances

El Sultanato de Omán anunció hoy la conclusión de una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, desarrolladas en Ginebra, y destacó que los contactos registraron “buen progreso” en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio.

Según informó el canciller omaní, Badr Al-Busaidi, las conversaciones entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos finalizaron tras abordar aspectos técnicos y objetivos comunes vinculados al expediente nuclear iraní.

Las negociaciones indirectas concluyeron en Ginebra con buen progreso en la identificación de objetivos comunes y cuestiones técnicas relacionadas, señaló el jefe de la diplomacia omaní en un mensaje difundido en la red social X.

Al-Busaidi precisó que las reuniones se desarrollaron en un “espíritu constructivo” y permitieron establecer principios rectores para avanzar hacia un eventual acuerdo final. No obstante, reconoció que “aún queda mucho trabajo por hacer” y que ambas partes acordaron pasos claros de cara a un próximo encuentro, cuya fecha no fue anunciada.

Omán ha desempeñado un papel mediador en estos contactos, que tuvieron una ronda previa en Mascate el pasado 6 de febrero.

El canciller omaní sostuvo además encuentros por separado con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Wittkopf, y con Jared Kushner, así como con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, cuya contribución fue “muy apreciada”, según afirmó.

También dialogó con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y con el vicepresidente del Consejo Federal Suizo, Ignazio Cassis, de acuerdo con la cancillería omaní.

Teherán asegura que está dispuesto a continuar su programa nuclear bajo restricciones que impidan la fabricación de un arma atómica, a cambio del levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Occidente.

Washington, por su parte, exige el cese total del enriquecimiento de uranio y la salida del país de sus reservas altamente enriquecidas, además de incluir en la agenda el programa de misiles iraní y su política regional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959