Boxeadores cubanos con cinco oros en Guadalajara

La selección masculina de boxeo de Cuba conquistó cinco medallas de oro y dos de plata en el torneo clasificatorio disputado en Guadalajara, México, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Por /

Entre las cinco victorias en la final,  Alejandro Claro (55 kg) se impuso 5-0 al guatemalteco Daniel Mijangos; Erislandy Álvarez (65 kg), también resultó vencedor unánime frente al nicaragüense Andy Javier Caballero; y Saidel Horta (60 kg) se impuso por no presentación de su rival.

   Yusnier Sorsano (70 kg) y Keylor García (80 kg) se colgaron los otros dos títulos para la Mayor de las Antillas.

   Con la medalla de plata finalizaron el bicampeón olímpico y quíntuple astro mundial Julio César La Cruz (90 kg), al no poder concluir su combate en la final debido a una herida, mientras que el super pesado Fernando Arzola (+92 kg) cayó en su pelea por decisión dividida de los jueces.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio