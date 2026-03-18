Conservan y desarrollan en 2025 la infraestructura hidráulica nacional

El proceso inversionista acometido por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en 2025 permitió el crecimiento del nivel de acceso al agua y al saneamiento de la población en Cuba.

Los recursos per cápita alcanzaron a 1 382 m3/Hab/año, el poblado con redes de acueducto experimentó un incrementó en 48 mil 676 conexiones y en 5 235 nuevas ensambladuras de alcantarillado, informó la institución en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

En un resumen de los resultados de su gestión el año pasado, agregó que sus brigadas terminaron 287 obras, que beneficiaron a 2 millones 77 mil 95 personas y repusieron 657 equipos de bombeo vinculados a 846 mil sujetos.

Además, sobre el programa acerca de la sequía ejecutaron de 2243 millones de pesos, para mitigar su efecto y disminuir el tiro de agua en pipa, mientras en los barrios en transformación trabajaron en 226 lugares, con mejoras en el servicio para 380 737 seres humanos.

De acuerdo con la misma fuente, emplearon 603 millones de pesos en la infraestructura hidráulica afectada por el huracán Melissa, que en octubre con categoría 3 de cinco posibles, azotó a cinco provincias del oriente cubano, con vientos intensos y lluvias torrenciales.

Respecto al Plan Turquino, promovido desde el 2 de junio de 1987 con el propósito de lograr un desarrollo integral y sostenible de las zonas montañosas y de difícil acceso del país, rehabilitaron 19.03 km de conductoras y 18.29 km de redes de abasto, que favorecieron a 60 794 personas, de ellas 7 152 con nuevas conexiones.

A su vez, continuaron las obras fundamentales de túneles y la presa Levisa en los Trasvases Este-Oeste, un proyecto hidráulico estratégico en la región oriental de la nación, con importantes repercusiones en las provincias de Holguín y Las Tunas, y con proyecciones hacia zonas del noreste de Camagüey y el Valle del Cauto

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