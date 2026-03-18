Granma se sincroniza al SEN y comienza restablecimiento eléctrico parcial

La provincia de Granma logró sincronizarse al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la tarde de este miércoles, marcando el inicio de la recuperación del servicio eléctrico en el territorio tras la reciente contingencia.

Según informaron fuentes de la Unión Eléctrica, la conexión se efectuó a las 6:10 p.m., con una inyección inicial de dos megavatios (MW) a la red.

El hecho permitió la energización inmediata de varios circuitos de la cabecera provincial.

De acuerdo con el parte oficial, se restableció el servicio en los circuitos 1, 2, Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, Provicional y El Alba.

Las autoridades energéticas explicaron que, de manera paulatina, se procederá a restablecer la electricidad en los circuitos que acumulan mayor tiempo de afectación, siempre que las condiciones del SEN lo permitan.

La priorización incluye, por supuesto, la garantía del servicio a instituciones vitales como el hospital provincial, mientras se trabaja para extender el suministro al resto de la población en las próximas horas.

La Demajagua