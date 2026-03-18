Venezuela, el sabor de la primera vez

Venezuela hizo historia y contra todos los pronósticos le dio escoba a Estados Unidos, logrando con un 3-2 coronarse por primera vez campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Los venezolanos hicieron añicos anoche los pronósticos, porque el amplio favorito desde el inicio del campeonato el pasado 5 de marzo eran los estadounidenses, así como el tricampeón Japón, eliminado por la propia novena sudamericana, que también barrió a la revelación, Italia.

Así que el VI Clásico Mundial tiene nuevo rey. Todo ocurrió en un atestado loanDepot Park con más de 36 mil 490 fanáticos, donde la Arepa Power, como le llaman a la selección que comanda el mentor Omar López, se sacudió los fantasmas de la edición anterior cuando en el Clásico Mundial de 2023 los estadounidenses se impusieron 9-7 en los cuartos de final, en un juego de alto voltaje ofensivo.

En un partido súper reñido, el zurdo abridor Eduardo Rodríguez dominó a la poderosa alineación de Estados Unidos, mientras los jugadores de Venezuela anotaban jonrón por intermedio de Wilyer Abreu en el quinto episodio y el doble de Eugenio Suárez daba la ventaja final.

Por el Team USA las dos carreras anotadas fueron en el octavo inning cuando Bryce Harper sacó a su plantilla del letargo con un jonrón tremendísimo que le dio las únicas dos del desafío.

Pero en total a lo largo de la trayectoria del Clásico, ambos equipos chocaron cinco veces, con un balance relativamente equilibrado, aunque hasta este momento iba delante el conjunto de Norteamérica.

El primer duelo fue en 2009. Entonces jugaron en tres oportunidades durante la primera ronda. Estados Unidos ganó el primer desafío 15-6, pero luego Venezuela se impuso con dos victorias consecutivas (5-3 y 10-6).

Los caminos de las dos escuadras volvieron a cruzarse en 2017, en la segunda ronda, con triunfo para Estados Unidos 4-2.

Para esta final Estados Unidos tuvo como abridor a Nolan McLean, joven lanzador derecho de 24 años a quien solamente le anotaron tres carreras ante Italia en la ronda de grupos.

Cuatro equipos jugaron en semifinales Estados Unidos, República Dominicana, Italia y Venezuela. Dos llegan a la final y solo uno levantó el trofeo.

El Clásico se despidió después de varios días de pura pelota (del 5-17 de marzo). Al campeonato asistieron 20 selecciones.

Los resultados, cuando las apuestas estaban en su punto, demuestran, una vez más, que la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada.

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