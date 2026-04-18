Concluirá Coloquio Patria con una mirada a Fidel y la comunicación

La Habana, 18 abr (ACN) El vínculo entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y la comunicación dentro del proceso revolucionario será uno de los temas medulares hoy, en la jornada de clausura del V Coloquio Internacional Patria.    Durante la fecha de cierre del evento dedicado a la comunicación de resistencia en el […]

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La Habana, 18 abr (ACN) El vínculo entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y la comunicación dentro del proceso revolucionario será uno de los temas medulares hoy, en la jornada de clausura del V Coloquio Internacional Patria.

   Durante la fecha de cierre del evento dedicado a la comunicación de resistencia en el año del centenario del natalicio de Fidel, se profundizará en el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana y sobre cómo este utilizó el arte de la palabra como herramienta para lograr la unidad en defensa de la patria y el socialismo.

   Entre otras de las acciones de la jornada, los panelistas intercambiarán sobre la necesidad de transmitir un mensaje de paz y solidaridad en las diferentes plataformas, en un contexto marcado por el incremento de los conflictos internacionales y las luchas de poder.

   Según la programación prevista, se desarrollarán talleres sobre el humor político en los tiempos actuales y el uso de la fotografía para construir una narrativa visual alternativa con sentido y alcance suficiente para confrontar el discurso hegemónico y sensibilizar a nuevos públicos.

   Dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, el V Coloquio Internacional Patria, con sede en la Estación Cultural de Línea y 18 en el Vedado capitalino, acogió desde este jueves a más de un centenar de participantes, invitados y personalidades de diferentes latitudes, así como del entorno mediático nacional.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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