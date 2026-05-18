Acogerá Bayamo primera edición de evento de comunicación social CU.ORUM

La ciudad de Bayamo acogerá los días 18 y 19 de mayo la primera edición del evento de comunicación social CU.ORUM, para dialogar, compartir y conectar al entramado de directivos y comunicadores en la región oriental de Cuba.

El programa convocado por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en Granma y la Dirección Provincial del Instituto de Información y Comunicación Social, será un espacio de diálogo, intercambio y conexión entre comunicadores, periodistas, docentes, investigadores, empresarios, y todos los actores que hacen posible la comunicación social.

Durante dos días, en diferentes horarios, se desarrollarán conferencias y debates sobre temas claves: campañas de comunicación, comunicación de crisis, publicidad en Cuba y comunicación mediática.

Entre los ponentes destacados, se encuentran los Masters en Ciencias, José Enrique Agüero Pérez, Yoel Romero González y José Ángel Morales González, presidentes de las Asociaciones provinciales de Comunicación Social en Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba, respectivamente.

El evento que iniciará el próximo lunes a las 8 de la mañana acontecerá en la propia sede de los comunicadores granmenses y también rendirá homenaje a José Martí, en ocasión del aniversario 131 de su caída en combate.

La comunicación comunitaria y el diálogo social también tendrán su espacio en la primera edición del evento CU.ORUM, coliseo de puertas abiertas para el desarrollo ético, profesional y comprometido con la comunicación social.

La cita será una vía de confluencia para el intercambio de experiencias puramente cubanas, ya que se hace permanentemente necesaria la capacitación, la confrontación de criterios, la exhibición de resultados y la socialización para la unificación del discurso con el accionar del Sistema de Comunicación Social.

Radio Bayamo