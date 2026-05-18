Tormenta local severa azota a Bayamo

Vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por horas, caída de abundantes granizos del tamaño de un chícharo, lluvia torrencial y descargas eléctricas sacudieron esta tarde a Bayamo, durante aproximadamente una hora. De acuerdo con el Centro Provincial de Meteorología en Granma, se reporta un acumulado de 81, 5 milímetros de lluvia en los aproximadamente […]

Vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por horas, caída de abundantes granizos del tamaño de un chícharo, lluvia torrencial y descargas eléctricas sacudieron esta tarde a Bayamo, durante aproximadamente una hora.

De acuerdo con el Centro Provincial de Meteorología en Granma, se reporta un acumulado de 81, 5 milímetros de lluvia en los aproximadamente 60 minutos del temporal.

En el contexto, Yudelkis Ortiz Barceló, secretaria del Partido en Granma, de inmediato a través de su cuenta en Facebook pidió a la población no cometer imprudencias y esperar que pase el peligro para adoptar las medidas necesarias.

“Lo más importante, insistió, es evitar daños en las personas. No permitir que los niños ni ninguna persona salga a bañarse en el aguacero, no transitar por las calles en estos momentos”.

En el contexto, Yudelkis Ortiz Barceló, secretaria del Partido en Granma, de inmediato a través de su cuenta en Facebook pidió a la población no cometer imprudencias y esperar que pase el peligro para adoptar las medidas necesarias.

“Lo más importante, insistió, es evitar daños en las personas. No permitir que los niños ni ninguna persona salga a bañarse en el aguacero, no transitar por las calles en estos momentos”.

La tormenta local severa, que sorprendió a los residentes, generó una inmediata reacción en las redes sociales, donde muchos compartieron su asombro y preocupación.

Uno de los testimonios más sensibles es el de la usuaria Yanelkys Llera Céspedes, quien escribió en su perfil de Meta que descansaba, cuando de pronto la despertaron los relámpagos y los granizos cayendo en una de las ventanas de casa.

“Pegué un brinco y salté de la cama…; no podía ni abrir la puerta para que se viera mejor, el viento no me dejó. Creo que mi ciudad está devastada, sopló fuerte, muy fuerte”, subrayó.

Otros describen escenas de impacto como árboles caídos, techos afectados, calles cubiertas de agua y granizos de porciones grandes.



Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse resguardada para evitar cualquier imprudencia mientras la tormenta se disipa.

La Demajagua