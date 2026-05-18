EE.UU. anuncia “acuerdos históricos” tras cumbre Trump-Xi en Pekín

La Casa Blanca informó este domingo que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron consensos en la cumbre celebrada en Pekín entre el 13 y el 15 de mayo, con impacto global.

Ambos mandatarios abogaron por desarrollar una relación constructiva con miras a la estabilidad estratégica y la confianza de negocios y consumidores en todo el mundo.

Trump y Xi establecieron dos nuevas instituciones: la Junta de Comercio y la Junta de Inversiones, consideradas por la Casa Blanca como “una piedra angular” del histórico acuerdo bilateral.

La Junta de Comercio facilitará la gestión del comercio de bienes no sensibles, mientras que la Junta de Inversiones abordará cuestiones relacionadas con la inversión entre ambos gobiernos.

China aprobó la compra inicial de 200 aviones Boeing para sus aerolíneas nacionales, primer compromiso de adquisición desde 2017, lo que impulsará empleos en el sector manufacturero estadounidense.

El gigante asiático también acordó adquirir productos agrícolas estadounidenses por al menos 17 000 millones de dólares anuales en 2026, 2027 y 2028, además de restablecer el acceso al mercado de la carne de res.

Más de 400 instalaciones estadounidenses renovaron sus registros para exportar carne de res, mientras que nuevas plantas fueron incorporadas. China levantará suspensiones sobre esas instalaciones en coordinación con reguladores de EE.UU.

Asimismo, reanudó las importaciones de aves de corral procedentes de estados estadounidenses declarados libres de gripe aviar altamente patógena por el Departamento de Agricultura.

En el ámbito de tierras raras, China se comprometió a atender las preocupaciones de EE.UU. sobre la escasez de minerales críticos como itrio, escandio, neodimio e indio, y sobre restricciones a tecnologías de procesamiento.

(Con información de RT en Español)

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