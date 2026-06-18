Anuncian premio nacional de Poesía Manuel Navarro Luna en cierre de jornada literaria

El abogado y poeta villaclareño Luis Manuel Pérez Boitel mereció el Premio Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna 2026, en su trigésima edición, con el cuaderno La utopía de las horas, presentado bajo el seudónimo La otra Alejandra.

“Estructurado desde la construcción cultural, no desde la llamada inspiración; utiliza el leitmotiv Alejandra Pizarnik para dirigir la mirada hacia los avatares de la isla, lo personal, lo social y familiar, la soledad y la muerte, la derrota, la pérdida y la recuperación. Son estados de ánimo con algunos personajes reales y creíbles que interactúan con una voz de poeta trasvestida en mujer que escribe” describió el jurado del certamen nacional que convoca anualmente el centro de promoción literaria de la ciudad de Manzanillo.

El volumen de cuyo texto emana poesía, a decir de los escritores Caridad Atencio, Reynaldo Zaldívar y León Estrada, responsables de la evaluación, trascendió entre las cinco obras finalistas, de un total de 29 enviadas al concurso por autores de 11 provincias del país, como los escritores Luis Pérez de Castro, de Pinar del Río, Alexander Pita de Matanzas, Roly Ávalo de La Habana, y cinco autores granmenses.

Recibieron mención los títulos Pecho de acróbata del camagüeyano Lioneski Buquet Rodríguez, con el número nueve bajo el seudónimo Norogami, y La levedad absurda de los pájaros firmado por Alas con el número 18, perteneciente a Yeilen Delgado Calvo de Matanzas.

El anuncio de los lauros fue el momento culminante de la LIV Jornada nacional de homenaje a Manuel Navarro Luna, fiesta del verso y la literatura que acogió a escritores, poetas, trovadores, intelectuales y amigos en la ciudad del Golfo de Guacanayabo entre los días 12 y 15 de junio.

Durante la clausura se reconoció la obra destacada y glorias recientes de los autores granmenses Lucía Muñoz Maceo, Luis Carlos Suárez Reyes y Juan Manuel Alsina Milanés, recientemente distinguido con el lauro del concurso dedicado al manzanillero Francisco López Sacha en Matanzas; y a los foráneos Armando López Carralero, tunero quien recientemente obtuvo el último premio de la Gaceta de Cuba, Reynaldo Zaldívar, miembro del jurado del Navarro Luna y premio nacional de poesía Navarro Luna el año pasado, y Tomás Escobar, miembro de la AHS y premio Abril y Calendario.

Momento especial fue la donación de un ejemplar único, con el número uno del año uno con fecha de publicación en enero-julio de 1990 Revista científico, metodológica y cultural Orto, atesorado en la sede Blas Roca Calderío de la Universidad de Granma, que se editó por la licenciada Aida Frómeta Díaz y que en su consejo editorial consta de un grupo de profesionales de la institución docente, como el Doctor Pedro López, Alexis Ábrez, Nancy Rodríguez Santana.

Al cierre de esta fiesta literaria se rememoraron las palabras de Ángel Larramendi Mecías en la apertura, como exhortación a cuidar del retoño literario para que no fenezca la Jornada Manuel NavarroLuna: “Bienaventurados nosotros que estamos aquí hoy y bienaventurados los que mañana tomarán el estandarte que ha de consagrar a Manzanillo como la ciudad en la que el verso de un hombre se hizo luz y canto y Revolución”.

La Demajagua