Crece demanda y venta de carbón vegetal

La demanda y venta de carbón vegetal crece de manera gradual en áreas comerciales en la provincia de Granma.

Empresas agroforestales, agroindustriales y de Flora y fauna, unidades empresariales y cooperativas , entre otras, acometen su producción, a partir del marabú, preferiblemente especie vegetal de la familia de las Mimosáceas que ha ocupado miles de hectáreas, antes dedicadas a la actividad agropecuaria.

Resalta por un sostenido crecimiento en la producción de este reglón, la Empresa agroforestal Granma, en lo que va de año, no obstante presentar limitaciones con los recursos materiales.

Yudetsy Jiménez Benítez, directora general de la entidad, dijo que tienen organizada esta labor en las Unidades Empresariales de Base, Silvícola en todo el territorio y que trabajan en mejorar el sistema de pago salarial a los carboneros.

Consideró que es una actividad que lleva grandes esfuerzos con varios procesos en su elaboración, en particular, la quema del horno y largas jornadas, en dependencia de la cantidad de metros cúbicos de madera incorporada.

Asimismo, destacó que el proceso se realiza de forma fundamentalmente artesanal, con bajo consumo de combustible, en coherencia con el actual contexto energético del país.

Junto a la producción con destino a la exportación, efectúan la venta en sacos, contentivos de 15 y 20 kilogramos, a 600 y 800 pesos, respectivamente, en las Ferias provinciales de las ciudades de Bayamo y Manzanillo e incluye los otros 11 municipios.

Como toda la energía que se obtiene a partir de biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos; los cuales son obtenidos de bosques y plantaciones forestales.

En los últimos años a partir de la dendroenergía se ha propuesto obtener energía a través de métodos que generen empleos dignos, reducir la crisis energética y disminuir el impacto ambiental a los ecosistemas.

Resulta una opción en el uso de combustibles a base de madera, por su importancia comunitaria, estos son fuentes de energía y representan un apoyo en la cocción de alimentos.

La Demajagua