“Cuba es el comienzo de muchas luchas y el final de los derrotismos”

“A quien nos da lo mejor sin pedir cuentas no se le aparta. A quien nos regaló una revolución cultural y la esperanza de ser libres y dignos se le respeta”, añadió el productor de espacios televisivos para redes sociales, en un comentario dirigido a la cruzada solidaria «Un abrazo a Cuba», liderada por el laureado periodista tico Rafael Ugalde.

El también miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad consideró a Cuba “la hermana, el faro, la guía, la verdad revolucionaria”, en su texto de apoyo a la campaña costarricense coordinada con el Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba-Costa Rica.

Txema Sánchez comparó a la Revolución Cubana con “un camarada de lucha y trinchera al que no se le entrega. A un faro y un referente de solidaridad no se le abandona. A quien abre el camino de salida no se le olvida. A quien entrega su vida y se sacrifica por la verdad de todos no se le miente”.

A Cuba, la hermana, el faro, la guía, la verdad revolucionaria, a nuestra admirada y amada Cuba –sentenció- se le debe todo eso y mucho más.

“Viva Cuba y su Revolución permanente –vitoreó el comunicador español. Viva la heroica resistencia del Pueblo de CUBA y su constitucional y legítimo Gobierno, por sostener una vía más humana de existir. No abandonen a Cuba jamás -exhortó. Más que nunca necesita nuestra fraternidad”.

La campaña Un abrazo a Cuba que recibió el comentario de Txema Sánchez fue lanzada la víspera por el periodista Ugalde junto a un llamado a su país y al resto del mundo a defender al pueblo y al gobierno de la isla antillana.

El también abogado, experiodista del Semanario Universidad y excorresponsal de Prensa Latina en Costa Rica, convocó a esa cruzada junto a otros amigos solidarios para condenar al bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense hacia La Habana, y rechazar una moción el 11 de julio contra Cuba por el Congreso costarricense.

“La idea, coordinada junto a responsables locales de la solidaridad con aquel país, consiste en que los pueblos y amigos de Cuba en todas las naciones, llámese Nicaragua, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, España, podamos expresar nuestros sentimientos contra la infamia y la mentira, vertidas en su contra”, explicó Ugalde a Prensa Latina.

“Al mismo tiempo –añadió- dejamos patente nuestra admiración hacia el pueblo cubano y su Revolución, sin mediación de ninguna clase, que no sea otra que el dictado de la conciencia de los jóvenes, mujeres y hombres honrados alrededor del mundo”.

“Se me asa la cara de vergüenza”, escribió Ugalde en un reciente artículo publicado en la revista digital costarricense Surcos, en el que fustiga “a los 40 diputados de la Asamblea Legislativa que acuerparon la moción contra Cuba”.

El texto periodístico exalta a “la Cuba de Fidel y de Martí”, y considera el recrudecimiento del bloqueo y los constantes ataques contra la Isla “como parte del sionismo y el nazifascismo fomentados desde la Casa Blanca”.

Rafa Ugalde (1949), como lo conocen bien en los medios locales, ratificó su posición contraria al documento.

“Comienzo aclarando –precisó- que tuve dos opciones frente a la lectura de la moción de la Asamblea Legislativa contra el pueblo cubano, pues para nadie es un secreto que la está pasando mal, por el feroz bloqueo, recrudecido por la nazi-fascista administración Trump”.

“O guardaba silencio cómplice y cobarde -me dije- como lo están haciendo hasta ahora partidos políticos, centrales sindicales, movimientos populares, intelectuales y profesionales, en otra hora incondicionales defensores de los pueblos y de sus causas justas.

“O levanto la voz contra los cómplices y cobardes, que, con su significativo silencio, atacan a Cuba y a los pueblos del mundo, junto a quienes luchan por su libertad e independencia”.

Ugalde fustigó en su artículo a instancias locales “que constituyen punto de coincidencia de sionistas, defensores de los mata-niños en Gaza, de grandes exponentes del chovinismo, al mejor estilo nazi, así como del moderno fascismo repartido estratégicamente a lo largo de Nuestra América”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959