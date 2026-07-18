Banco Central anuncia nuevas medidas para transformar los pagos en Cuba

El sistema de pagos en Cuba iniciará una profunda transformación, anunciada este viernes en conferencia de prensa por la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal, junto a directivos de las principales instituciones financieras del país. La medida central es la eliminación del límite rígido de 5 000 CUP para […]

El sistema de pagos en Cuba iniciará una profunda transformación, anunciada este viernes en conferencia de prensa por la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal, junto a directivos de las principales instituciones financieras del país.

La medida central es la eliminación del límite rígido de 5 000 CUP para transacciones en efectivo, sustituyéndolo por un esquema de flexibilidad negociada, en un contexto de aguda crisis de liquidez, alta inflación y afectaciones del Sistema Electroenergético Nacional.

A tres años de su implementación, la Resolución 111/2023, que establecía un tope de 5 000 CUP para pagos en efectivo entre actores económicos, queda atrás. La Ministra explicó que la medida respondió en su momento a un diagnóstico acertado sobre el crecimiento desmedido del efectivo. Sin embargo, la realidad ha cambiado y la vía de la prohibición ha demostrado ser insuficiente.

El nuevo esquema elimina el tope único y permite que el monto del fondo para pagos en efectivo se negocie entre el actor económico y su banco, basándose en criterios objetivos como ingresos registrados en cuenta fiscal, volumen de depósitos, uso efectivo del Pago en Línea, aprovechamiento del servicio de Caja Extra, tipo de actividad económica y características del territorio.

“No es arbitrariedad, es acompañamiento personalizado”, enfatizó la Ministra, asegurando que la flexibilidad está condicionada al uso de pagos digitales y que se establecerán sistemas de reclamación y supervisión.

Nuevos billetes de 2 000 y 5 000 CUP en circulación

Para dar una respuesta operacional a la situación, se ha revisado el código monetario. Las denominaciones existentes (100, 50, e incluso el billete de 1 000 CUP) se habían quedado pequeñas frente a la inflación. Por ello, se han introducido en circulación nuevos billetes de 2 000 y 5 000 CUP.

“Esto facilita el manejo y la circulación, las personas tienen un acceso más rápido en el servicio de caja”, explicó. A partir de esta semana, todas las sucursales del país ya disponen de estos billetes, priorizando los pagos atrasados de salarios y jubilaciones para poner en mejores condiciones a estos grupos de personas.

Medida de alta sensibilidad: comercios como agentes de pago de jubilaciones.

Para dar una respuesta operacional a la situación, se ha revisado el código monetario. Las denominaciones existentes (100, 50, e incluso el billete de 1 000 CUP) se habían quedado pequeñas frente a la inflación. Por ello, se han introducido en circulación nuevos billetes de 2 000 y 5 000 CUP.

“Esto facilita el manejo y la circulación, las personas tienen un acceso más rápido en el servicio de caja”, explicó. A partir de esta semana, todas las sucursales del país ya disponen de estos billetes, priorizando los pagos atrasados de salarios y jubilaciones para poner en mejores condiciones a estos grupos de personas.

Medida de alta sensibilidad: comercios como agentes de pago de jubilaciones

Una de las iniciativas más significativas y sensibles anunciadas es la creación de una alianza con actores económicos para que estos asuman el pago de las jubilaciones en sus comunidades, evitando que las personas de la tercera edad tengan que hacer largas colas en los bancos, lo cual es especialmente gravoso para quienes no tienen condiciones físicas para ello.

“Hemos evaluado con los gobiernos locales la posibilidad de que los actores económicos asuman el pago de los jubilados de su demarcación”, detalló.

La medida busca que los jubilados no tengan que acudir al banco, sino que puedan cobrar sus jubilaciones en comercios cercanos a sus hogares. Esto, aclaró, no significa dar marcha atrás en el proceso de bancarización, sino crear mejores condiciones para este sector.

El mecanismo funciona así:

A través de un contrato de Caja Extra, el banco acredita digitalmente el monto de las jubilaciones al comercio.

El comercio entrega el efectivo al jubilado.

Se ha creado una plataforma digital (https://www.bc.gob.cu/cobro-de-pensiones) que facilita el acuerdo, evitando que los comercios tengan que acudir al banco.

En esta plataforma se registran tanto a los comercios participantes como a los jubilados a los que se les pagará.

Para los jubilados que no tienen teléfono, se prevé la emisión de una “nominilla” con su nombre y el monto a percibir.

Los comercios reciben una comisión por este servicio: 1 peso por cada transacción y 0.25% del monto de la transacción. La directiva destacó que esta experiencia ya se está llevando a cabo en algunos municipios de La Habana (Playa, Plaza, Habana Vieja) y en provincias como Granma.

“Es importante que los gobiernos se involucren para organizar mejor esto”, enfatizó.

Se aclaró que este servicio puede extenderse a otras personas vulnerables de la localidad. Además, los bancos tienen la posibilidad de ir controlando a los comercios que participan en estas experiencias.

Nuevo sistema de incentivos para el Pago en Línea

Para incentivar el uso del Pago en Línea, se ha reestructurado el sistema de comisiones y bonificaciones, buscando equilibrar los beneficios en toda la cadena:

Para el consumidor: Bonificación del 4% por operaciones de Pago en Línea (con tope de 210 CUP), una reducción desde el 6% anterior.

Para el comercio: Por primera vez, se introduce una bonificación del 2% por operaciones recibidas mediante Pago en Línea (tope 105 CUP), junto con una reducción de la comisión del 1.5% al 0.8%.

Acreditación en tiempo real: Los comercios que acepten pagos digitales recibirán los fondos de manera inmediata, eliminando una de las principales quejas sobre el canal digital.

Para el efectivo: Se establece una comisión del 0.2% por extracción de efectivo y se elimina la comisión por depósito de efectivo para incentivar la formalización.

Transferencias directas: Se establecerá una comisión del 0.8% (tope 600 CUP) para transferencias directas de personas naturales a actores económicos, con el objetivo de orientar el comportamiento hacia el canal diseñado para transacciones comerciales.

La ministra presidenta, Juana Lilia Delgado Portal, enfatizó que se ha trabajado en un lenguaje claro a partir de las comisiones y los incentivos para priorizar los pagos digitales y que se han sostenido conversaciones con muchos actores económicos no estatales para ir a la causa del por qué no aceptan pago digital. “El que no lo haga, se adoptaron medidas de carácter legal”, advirtió.

Incremento de umbrales y otras medidas complementarias

Como parte de las adecuaciones, se incrementaron los umbrales para operaciones. Anteriormente, el límite era de hasta 80 000 CUP por operación y 120 000 CUP al mes. Estos montos se quedaron pequeños. Ahora, el umbral se incrementa a 2 millones 500 mil CUP, en respuesta al contexto inflacionario. Se aclaró que se habla de montos por clientes, por mes.

Asimismo, el Banco Central establece acuerdos con los actores identificados como mayoristas, de manera que estos no exigirán a sus clientes el pago en efectivo. Estos operadores podrán realizar sus transacciones comerciales mediante los canales bancarios habilitados.

Desde sus propias cuentas en divisas en las instituciones financieras, los mayoristas podrán efectuar pagos a sus proveedores en el exterior, lo que facilita las operaciones comerciales y fortalece el uso de los mecanismos bancarios en las transacciones.

Otra de las medidas relevantes es la creación de canales que permitan una interacción más directa con los actores económicos. Los bancos están creando espacios, sucursales y oficinas especializadas para depósitos, con un servicio diferenciado para aceptar depósitos con el fondo sin afectar el servicio de caja regular. “No compite con el resto del servicio y creamos mejor calidad en el servicio”, explicaron.

Acciones para la estabilidad del sistema

Resolución 74/2026: Hoy se emitió esta resolución que suspende de inmediato el límite de pago en efectivo entre actores económicos, entrando en vigor el próximo lunes.

Servicio por Ticket: Hay sucursales en La Habana que solo funcionan por ticket. Aunque hubo que parar el servicio, ya volvió. Se priorizan las sucursales con respaldo energético. Además, se está probando el “Turno Banc” (https://www.bc.gob.cu/turnobanc) para sacar turno sin necesidad de ir a la sucursal.

Grupos de bancarización: Funcionan en las provincias para analizar la aceptación de pagos digitales y la disciplina de los actores económicos en el depósito de sus ingresos.

Coordinación con otras instituciones: Se está llevando a cabo una intensa labor de coordinación con instituciones de fotovoltaicos y con Etecsa para garantizar la estabilidad del sistema online ante problemas energéticos.

La ministra presidenta Delgado Portal concluyó enfatizando que el enfoque debe ser integral. “El efectivo no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero lo que estamos haciendo es crear las condiciones para que el Pago en Línea sea no solo la opción más conveniente, sino también la más rentable para comercios y consumidores. No liberamos el efectivo; lo gestionamos de manera más inteligente”.

Se reconoció que la situación es multifactorial y que las acciones deben abordarse en conjunto: desde el déficit fiscal y la escasez de divisas hasta la implementación de nuevas tecnologías y la supervisión del cumplimiento normativo.

“El Banco Central de Cuba no está solo en este esfuerzo”, afirmó, destacando la articulación con el MINCIN, el MFP, la ONAT y los gobiernos locales.

Resumen de las medidas anunciadas por el BCC

Fin del límite rígido de 5 000 CUP: Se elimina el tope único establecido en la Resolución 111/2023 para pagos en efectivo entre actores económicos.

Incremento de umbrales bancarios: Se elevan los límites de operaciones por cliente de 80 000 CUP (por operación) y 120 000 CUP (al mes) a 2 500 000 CUP.

Bonificación al comercio (nueva): 2 % por operaciones recibidas mediante pago en línea (tope de 105 CUP). Es la primera vez que se les bonifica directamente.

Comisión por extracción de efectivo: Se establece un cobro del 0,2 % por extraer efectivo, reconociendo los costos de producción y seguridad.

Se suprime el cobro a los comercios por depositar efectivo, incentivando la formalización.

Se aplicará un 0,8 % (tope 600 CUP) a las transferencias de personas naturales a actores económicos, para desincentivar su uso en compras comerciales (implementación gradual y futura).

Circulación de billetes de 2 000 y 5 000 CUP.

Alianza con actores económicos (caja extra): Los comercios (estatales y privados) pueden actuar como agentes bancarios para pagar jubilaciones en sus demarcaciones.

Se crean espacios diferenciados para actores económicos (gestión de efectivo, cuentas fiscales, conciliaciones, financiamiento y acceso a divisas) que no compiten con el servicio de caja regular.

Turno Banc: Sistema en fase de prueba para sacar turno sin necesidad de acudir físicamente a la sucursal.

Cubadebate