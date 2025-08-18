Primera ministra de Italia viajó a EEUU para encuentro sobre Ucrania

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, viajó hoy a Washington D.C., Estados Unidos, para participar, junto a otros líderes europeos, en un encuentro entre el presidente de ese país, Donald Trump, y el líder ucraniano, Vladimir Zelenski.

En un comunicado divulgado poco antes de su partida en el sitio de la Presidencia del Consejo de ministros, Meloni consideró “positivo que se vislumbren algunos atisbos de paz en Ucrania”, expresó que “el acuerdo aún es complejo, pero finalmente posible”, y reafirmó que solo Kiev “podrá negociar los términos y sus territorios».

En la reunión de este lunes en la Casa Blanca, participan además el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte y la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En la misma, Meloni se propone abordar, como tema fundamental las garantías de seguridad “como tema crucial” y en tal sentido defenderá su propuesta de aplicar a Ucrania, sin su inclusión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) del Artículo 5 de dicha alianza relativa al principio de defensa colectiva.

El mismo establece que si un país miembro de la OTAN es atacado, todos los demás integrantes del pacto considerarán esa agresión como dirigida contra ellos y tomarán las medidas necesarias para enfrentar esa acción, incluyendo el uso de la fuerza armada.

En el contacto con Trump del pasado viernes, el presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró que la situación en Ucrania está relacionada con amenazas a la seguridad de su país e insistió en la necesidad de considerar todas las preocupaciones legítimas para “restablecer un equilibrio justo de seguridad en Europa y en el mundo en general”.

El líder ruso aseveró además que compartía el criterio de Trump de que “la seguridad de Ucrania también debe ser garantizada”.

Putin mantuvo firme la postura de que para ponerle fin a la guerra hay que eliminar “todas las raíces y causas principales de ese conflicto”, antes de que se pueda alcanzar un acuerdo de paz.

