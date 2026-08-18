Centro Dulce María Loynaz invita a cumpleaños de Tertulias en el Jardín

El espacio Tertulias en el Jardín que programa de manera habitual el Centro Dulce María Loynaz, arriba a su segundo aniversario y lo celebrarán el próximo viernes 21 de agosto, a las 2:00 p.m.

Según publica el Departamento de Programación y Promoción de la institución que honra la vida y la obra de la célebre poetisa, Premio Cervantes de Literatura 1992, Tertulias en el Jardín se fundó en agosto de 2024 como parte de la programación estival de aquel año; y con el tiempo se afianzó como espacio fijo, los cuartos viernes de cada mes.

Por el acogedor portal de la casa que acoge el Centro Cultural que otrora fuera residencia privada de la célebre escritora, en 19 y E, Vedado, han desfilado importantes personalidades de la cultura cubana, como Premios Nacionales de Literatura y de otras ramas artísticas, investigadores, intelectuales de renombre.

Intelectuales que disfrutaron de la amistad con la hija del general Enrique Loynaz del Castillo, investigadores que han profundizado en su obra o han escrito sobre ella con devoción; músicos y cantantes, así como estudiantes de diversos niveles y disciplinas artísticas, y recién egresados de las escuelas de música; todos ellos han sido protagonistas de las Tertulias.

Los organizadores han anunciado que, tal como ocurrió en el primer aniversario, su anfitriona, la poeta, escritora, investigadora y directora del Centro, Tomasa Gonzalez, ha invitado a todas las personalidades y artistas que intervinieron en cada uno de los encuentros del último año.

Al público habitual: reconocidos escritores, poetas, artistas, diplomáticos, investigadores, estudiantes, colaboradores, vecinos de la comunidad de El Vedado, amigos; en fin, todos los seguidores y amantes de la obra de Dulce María Loynaz, agradecemos su presencia en cada tertulia, a pesar de las dificultades, reza la invitación para celebrar los dos años, que cerrará al mismo tiempo la programación de verano.

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