Asume Pakistán presidencia de Conferencia de Desarme de ONU

Pakistán asumió la presidencia de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, lo que refleja la confianza internacional en su compromiso con el control multilateral de armas, valoraron hoy aquí.

En representación de Pakistán, el secretario adjunto (Control de Armas y Desarme), Tahir Hussain Andrabi, preside las reuniones de la conferencia, significó el diario local The News.

Pakistán ocupa la última presidencia del ciclo de sesiones de 2026 de la conferencia y, por tanto, concluirá sus trabajos de dicho año, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante su gestión, Pakistán conducirá las negociaciones sobre el informe anual de la conferencia y la resolución correspondiente en la Primera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Conferencia de Desarme de Naciones Unidas es el único foro multilateral del mundo para negociar tratados de desarme y control de armas.

Con sede en la oficina de la ONU en Ginebra, reúne a 65 Estados miembros, incluidos todos los Estados que poseen armas nucleares.

El programa de la conferencia incluye cuestiones clave como el cese de la carrera armamentista nuclear, la prevención de una guerra nuclear y de la militarización del espacio ultraterrestre, entre otros asuntos.

La conferencia y los órganos que la precedieron han negociado algunos de los instrumentos más trascendentales de la arquitectura de seguridad internacional, incluidas las convenciones sobre armas biológicas y químicas y el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.

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