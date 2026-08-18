Cumple compromisos de entrega de agua Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Granma

La Empresa de Aprovechamiento Hidráulico (EAH) Ríogrande, de Granma, provincia en la parte sur oriental de Cuba, cumple los compromisos de entrega de agua a sus clientes.

Durante el primer semestre de este año fueron suministrados a los consumidores 281 millones de metros cúbicos (m³) del líquido, declaró Genny Corrales Sánchez, director de gestión de los Recursos Hídricos, en la entidad.

De esa cantidad la mayor parte la consumió el sector agropecuario, con 195 millones de m³, seguido por el Ministerio de Energía y Minas (28 millones de m³) empleados, en lo fundamental, para la generación de electricidad mediante mini hidroeléctricas diseminadas en montañas de la Sierra Maestra.

Por su parte la Empresa de Acueducto y Alcantarillado demandó 22 millones de m³ de agua, para el abasto a la población, industrias y prestación de servicios.

El denominado balance de agua de la EAH granmense para 2026 es de 897 millones de m³ de líquido y la entidad dispone del suficiente para honrar su compromiso y las proyecciones de 2027, aseguró Genny Corrales.

En estos momentos los 11 embalses administrados por Ríogrande retienen 631 millones 662 mil m³ de agua, para el 67 por ciento de ocupación de su capacidad total , que es de 940 millones 620 mil m³.

Si fuera necesario, las represas Protesta de Baraguá y Carlos Manuel de Céspedes, en la vecina provincia de Santiago de Cuba, trasvasarán líquido hacia Granma, remarcó Gennys Corrales.

Destacó el directivo, además, las acciones de mantenimiento y rehabilitación que se ejecutan en los dos canales magistrales de la represa Cauto del Paso, en Bayamo, para asegurar la entrega de agua que sea demandada para la siembra de arroz en 42 mil hectáreas.

Radio Bayamo