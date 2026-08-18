Trump exige a Corea del Sur miles de millones de dólares por su “protección militar”

Donald Trump acusó al Gobierno de Corea del Sur de no pagar a EE.UU. miles de millones de dólares por la "protección" militar, en referencia a un acuerdo que, según afirmó, se cerró durante su primer mandato.

“Corea del Sur ha estado protegida por nosotros durante muchísimos años, y durante mi primer mandato aceptaron pagar cerca de 3.000 millones de dólares anuales por esa protección”, declaró este lunes a los periodistas.

“Les pedí 10.000 millones de dólares, y se mostraron muy descontentos. Pero acordamos que, por un corto período, serían 3.000 millones de dólares, y que al año siguiente aumentaría, y así sucesivamente, hasta que empezaran a pagar por su protección”, continuó el mandatario estadounidense.

Reproches a un aliado estratégico

En la misma conferencia, Trump criticó a Seúl por no brindarle apoyo durante su agresión contra Irán. El inquilino de la Casa Blanca señaló que había mantenido una conversación telefónica con su par surcoreano, Lee Jae-myung, durante la cual le preguntó: “¿Le gustaría echarnos una mano? No necesitamos ayuda con Irán. Pero si quiere, échenos una mano con Irán”. Trump indicó que la respuesta de su homólogo fue: “No, gracias”.

“Y le dije: ‘Tenemos 39.000 soldados allí protegiéndolo de Kim Jong-un, su vecino. ¿Y usted no nos va a ayudar en una operación militar muy sencilla en Irán?’ Qué raro”, continuó el mandatario estadounidense.

Al mismo tiempo, Trump ordenó reducir los ejercicios militares estadounidenses con Corea de Sur por su “muy buena relación con Kim Jong-un”, el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). “No estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya acordado, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, señaló el mandatario este lunes en Truth Social.

Según Trump, los ejercicios con Seúl no solo son costosos, sino que gran parte de ellos los paga Washington. Además, en sus propias palabras, las maniobras con Corea del Sur “envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, ha sido no amenazante y respetuoso”, agregó.

Cubadebate