Cuba divide honores en primeros partidos de preparacion en Rusia

El equipo masculino de Cuba de voleibol dividió honores en los dos primeros partidos de preparacion en Rusia, al perder y ganar en cinco sets en ambos casos, ante el Dinamo LO, con sede en Sosnovy Bor, ciudad de la región de Leningrado.

Este domingo los cubanos cayeron con parciales de 25-21, 23-25, 25-21, 15-25 y 12-15, pero el lunes se desquitaron en el segundo con tanteadores de 25-20, 25-27, 25-19, 23-25 y 15-11, muy buenos resultados ante una selección de alto nivel competitivo de cara al Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca), previsto del 11 al 19 de septiembre en Moncton, Canadá, dónde estará en juego el boleto olímpico de Norceca.

Recordar que ese torneo tendrá una gran importancia en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Otros tres encuentros de efectuarán con el mismo objetivo, contra Belarus, Irán y Rusia, con sede en Ufa, capital de la República de Bashkortostán, donde los rnfrentará, en ese orden, del 21 al 23 una segunda y más exigente parte de la preparación con partidos amistosos con esas selecciones nacionales.

El equipo cubano lo integran los pasadores Christian Thondike y Julio Gómez, los opuestos José Massó, Alejandro González y los auxiliares Miguel Ángel López, Marlon Yant, Nivaldo Díaz y Nathan Massó.

Completan la relacion, los centrales Roberlandi Simón, David Fiel, Alexis William y Thiago Suárez, y los líberos Lázaro Yadiel Arrachea y Yonder García, todos bajo la dirección de Jesús Cruz.

Estados Unidos ya está clasificado para Londres 2028 por su condición de sede.

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