Amplían tiempo de servicios de telefonía fija en Cauto Cristo

Cauto Cristo mejora condiciones tecnológicas para las comunicaciones, con la instalación de nuevas baterías.

La puesta en marcha de un sistema para potenciar la durabilidad de los servicios en la telefonía fija beneficia fundamentalmente los servicios médicos por su impacto en la coordinación de casos para las remisiones.

Alexander Pompa Salgado, Director de la Oficina de Telecomunicaciones en este territorio reconoció la valía del equipo:

” Es una tecnología que nos permite alargar el funcionamiento de los teléfonos fijos del poblado principal hasta doce horas después de suspendido el servicio eléctrico. Beneficia a nuestros usuarios de cabecera pero mejora las condiciones de los servicios de salud.

Antes cuando había un caso de un paciente para remitir, debían localizarnos, nosotros arrancar la planta para activar el funcionamiento del fijo del hospital y poder coordinar . Hoy el tiempo de inestabilidad en esta prestación se reduce considerablemente”, destacó Pompa Salgado.

A esto se suma la reducción del gasto de combustible por esta razón y la factibilidad de organizar las llamadas telefónicas en las familias.

Este año ya la localidad de Babiney disponía de servicio de telefonía fija permanente con la instalación de un panel solar que ofrece energía suficiente para las 24 horas.

Los clientes de telefonía móvil recibirán una mejoría en las comunicaciones cuando sea instalado el sistema de paneles previstos para el territorio.

Radio Bayamo