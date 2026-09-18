Destaca colaboración de proyecto internacional

La contribución de proyectos de colaboración internacional destaca en su ejecución por sus aportes, en la provincia de Granma, lo cual mereció el reconocimiento de las instituciones del territorio.

Sobresale el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que busca en su segunda etapa, expandir los conocimientos y experiencias acumuladas con miras a fortalecer los sistemas alimentarios locales de varios municipios del oriente de Cuba.

El plan, auspiciado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) se extiende a la localidad de Río Cauto con el propósito de satisfacer las demandas alimentarias de redes de protección social.

Abarca círculos infantiles, escuelas primarias internas y seminternas, hogares de ancianos, sistemas de atención a la familia (SAF), casas de abuelos y hogares maternos, que atienden a grupos poblacionales vulnerables con necesidad de una alimentación balanceada y nutritiva.

El PMA con su labor fomenta que los recursos provengan de los propios entornos donde se ubican tales entidades, con acompañamiento a los productores mediante la entrega de insumos, equipos y conocimientos para que puedan garantizar los suministros requeridos.

Igualmente, respalda a los gobiernos locales en las responsabilidades derivadas del actual proceso de transformación, a través de la creación de capacidades, herramientas y habilidades orientadas a la gestión de los mecanismos de abastecimiento.

Trascendió, que en una primera etapa, durante cinco años, demostró que la integración de los equipos municipales resultó decisiva para el éxito de las acciones, ya que las habilidades, las relaciones de trabajo y la sensibilización que permanecen en las personas constituyen elementos fundamentales con el objetivo de sostener el impacto de la iniciativa.

Desarrollada también en Jiguaní, en Granma, entre otros del Oriente cubano, la etapa inicial de ¡Actúa Diferente! benefició a 52 entidades, más de 16 mecanismos de abastecimiento y miles de personas.

Mientras, en la actualidad planificaron los volúmenes de entrega según las necesidades de las instituciones beneficiarias seleccionadas; se vincularon las cooperativas con esas redes y se elaboraron planes de fortalecimiento enfocados en cada productor, lo cual incluirá la capacitación acorde con las necesidades materiales y de conocimientos.

La Demajagua