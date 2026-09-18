Obtienen dos jóvenes granmenses la beca de creación “El reino de este mundo”

Dos jóvenes creadores granmenses resultaron ganadores de la Beca El Reino de este mundo que otorga la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

En esta oportunidad obtuvieron la misma José Alejandro Hernández Reyes, con el proyecto Diatriba para el hombre caracol y Lais Almenares Hechavarría, con la puesta en escena Tatabisaco.

Yasel Toledo Garnache, Presidente de la AHS, dio a conocer en su perfil en la red social Facebook que, asimismo resultaron acreedores de la misma 12 proyectos más, concebidos por artistas de Villa Clara, Santiago de Cuba, Guantánamo y La Habana.

La beca El reino de este mundo, que otorga la Asociación Hermanos Saíz apoya de forma más directa la creación artística en Cuba.

Como parte de la Jornada por los 40 años de la AHS, la organización concede presupuesto para la realización de documentales, cortometrajes, videopoemas, un cancionero ilustrado, un fonograma, una historieta digital y puestas en escena de teatro y danza.

Radio Bayamo