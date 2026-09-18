Continúa proceso inversionista en la producción arrocera de Granma

La Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique, conocida por su marca comercial Granmax, recibió la visita de representantes del Grupo Agrícola, quienes recorrieron las principales áreas donde la entidad ejecuta sus proyectos de inversión.

Durante el recorrido se pudieron constatar avances significativos en las obras que actualmente se desarrollan en la empresa, un resultado que refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo sostenible y con la mejora continua de su infraestructura agroindustrial.

La visita se enmarca en el seguimiento que realizan las instancias vinculadas al sector agrícola sobre los procesos inversionistas relacionados con la producción de granos, un renglón que ocupa un lugar de primer orden dentro de los programas orientados a fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Según se dio a conocer, el intercambio entre ambas partes permitió evaluar el estado actual de las construcciones en marcha y valorar los pasos a seguir para garantizar la continuidad de las obras, en función de cumplir con los cronogramas trazados.

Este tipo de recorridos forma parte de la dinámica habitual de control y acompañamiento que se realiza a las entidades productoras de granos, con el propósito de identificar oportunamente dificultades constructivas y trazar soluciones que permitan avanzar sin contratiempos hacia la culminación de las inversiones previstas.

El desarrollo de estas obras resulta de particular relevancia para el territorio, en la medida en que su conclusión permitirá elevar las capacidades productivas de la empresa y contribuir de manera más directa al abastecimiento de arroz, un alimento de alta demanda en la dieta de la población cubana.

Radio Bayamo