Raidel Martínez logra quinta victoria en Japón

El lanzador cubano Raidel Martínez volvió hoy a imponer su sello en el béisbol japonés al trabajar una entrada perfecta en el triunfo 2-0 de los Gigantes de Yomiuri sobre los Dragones de Chunichi.

Martínez subió al montículo en el noveno episodio del cerrado duelo celebrado en el Tokyo Dome y retiró en fila a los tres bateadores enfrentados, incluidos dos por la vía de los strikes, para preservar el empate sin carreras.

Después de colgar esa argolla en la pizarra, sus compañeros respondieron con la madera y fabricaron las dos anotaciones decisivas en el cierre del capítulo, para dejar tendidos a los visitantes.

La actuación otorgó a Martínez su quinto triunfo de la temporada y dejó su balance en cinco victorias y cuatro derrotas, mientras mantiene el liderazgo de la Liga Central en juegos salvados con 39.

El derecho pinareño atraviesa así otra jornada de dominio desde el bullpen, apenas días después de alcanzar los 250 salvamentos de por vida, cifra que le abrió las puertas del Meikyukai, exclusivo Club de Jugadores Extraordinarios de la pelota japonesa.

En la presente campaña, el cubano acumula 49 entradas lanzadas, siete carreras limpias permitidas, efectividad de 1.29, 53 ponches y 11 bases por bolas, números que explican por qué su brazo sigue siendo una de las últimas puertas que debe atravesar cualquier rival de Yomiuri.

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