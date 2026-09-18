Resaltan nueva Ley del Registro Civil que moderniza trámites en Cuba

El Tribunal Supremo Popular destacó este jueves desde su perfil en la red social Facebook la entrada en vigor la Ley No. 180 “Del Registro Civil” y su Reglamento, tras su publicación en la Gaceta Oficial, con el propósito de modernizar los trámites y adecuarlos a las nuevas realidades familiares.

La legislación sustituye la norma vigente desde 1985 y establece un registro digital único y centralizado, con folio personal electrónico y firma digital, lo que permitirá realizar inscripciones en cualquier oficina del país.

Según lo divulgado, los plazos se reducen y se eliminan requisitos de documentos ya disponibles en organismos estatales, gracias a la interoperabilidad institucional.

La Ley reconoce la inscripción de la unión de hecho afectiva, los pactos de convivencia y la multiparentalidad, en correspondencia con el Código de las Familias.

También regula el cambio de nombre y la rectificación del dato relativo al sexo registral, garantizando el derecho a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad.

Se establece además un régimen de publicidad restringida para proteger datos sensibles, como causas de muerte o filiación, en defensa de la intimidad personal y familiar.

El Tribunal Supremo Popular subrayó que continuará velando por la correcta aplicación de la justicia y el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Paralelamente, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) destacó desde la misma red social que la Ley introduce procedimientos más ágiles para el cambio de nombre y la rectificación del sexo registral, avances que responden a demandas históricas de las poblaciones trans y complementan lo dispuesto en la Constitución y el Código de las Familias.

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