Apuesta Cauto Cristo por mayor protagonismo de los pioneros

La Organización de Pioneros José Martí (OPJM) fortalece su accionar en instituciones educativas cautocristenses como parte de los aseguramientos para un mejor funcionamiento en este nuevo periodo lectivo.

Acciones de prevención social y actividades dirigidas a la orientación profesional y la formación vocacional en los escenarios pioneriles constituyen aspectos fundamentales del trabajo desarrollado en este territorio de Granma.

Según trascendió en la reciente clase Metodológica municipal con los guías base de las escuelas, la atención a la estructura adulta y el fortalecimiento de la política de cuadro, también figuran entre las prioridades de la organización.

No obstante, la atención a las instalaciones pioneriles del municipio representa una oportunidad para perfeccionar la obra emprendida para que cada integrante disponga de un espacio creativo y de crecimiento personal, junto a su familia.

El encuentro de dirigentes pioneriles de base sirvió para potenciar las habilidades metodológicas referidas a temas como la prevención, el tratamiento diferenciado según las condiciones de vida de las familias y el quehacer institucional en la comunidad.

Acerca del papel decisivo de la Red Juvenil Comunitaria, Henry Figueredo Rodríguez, metodólogo municipal, enfatizó en la necesidad de garantizar la sistematicidad en la participación activa en actividades de formación ciudadana donde los pioneros desarrollen los valores aprendidos.

Radio Bayamo