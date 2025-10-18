Músicos honran a la canción más importante del país

Dueña de plazas, teatros y comunidades, en más de una veintena de espacios habilitados y con una constelación de agrupaciones invitadas, la música reverencia en la Fiesta de la Cubanía al Himno Nacional cubano, a 157 años de su interpretación pública este 20 de octubre.

Los escenarios principales -Plaza de la Revolución, Plaza La Luz, Teatro Bayamo, El

Way, Casa del Joven Creador (AHS), entre otros- acogen conciertos, descargas,

espectáculos y homenajes que abarcan desde la trova tradicional hasta la música de

cámara, pasando por la salsa, el son, el danzón y la improvisación oral.

Entre los momentos estelares destacan Cien toneladas de salsa, con la Orquesta Chepín

Chovén y Yakaré, que harán vibrar El Way en noches de ritmo y sabor; Son con tres,

espacio que reúne al trovador Beny Billy y al Septeto Son de Oriente; Voces de

Cubanía, concierto especial del Coro Profesional de Bayamo con invitados nacionales,

en el Teatro Bayamo; Concierto Sentido, protagonizado por el Cuarteto de Saxofones

Magic Sax, en el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño y Arte joven y música de

conciertos, con la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo, en la Casa del Joven

Creador.

La diversidad de géneros y formatos se refleja también en la presencia de agrupaciones,

como el Septeto Son Matamoros, Steel Band del Cobre, Dúo Mango, Yarima Blanco y

su grupo, Kolao, y el Coro Madrigalista de Santiago de Cuba. Además, los órganos

Estrellas de Cuba y El Mambisito animarán las calles con su sonoridad popular.

Los espacios comunitarios y escolares reciben a brigadas artísticas, como El arte nos

une (AHS) y Raíces que forjan historias (BJM), que llevan la música a cada rincón de la

ciudad; en tanto, el Festival del Danzón en la Plaza de la Revolución y el Guateque del

Punto Cubano en el parque Fernández de Castro celebran las raíces campesinas y el

patrimonio sonoro de la nación.

La Fiesta de la Cubanía no solo ofrece espectáculos, sino también encuentros

pedagógicos y conversatorios, como el intercambio del maestro Conrado Monier con

estudiantes de música, y la presentación del Coro Madrigalista en la Escuela Provincial

de Arte.

Con más de 30 agrupaciones y proyectos musicales, y una programación que se

extiende desde la mañana hasta la madrugada, la Fiesta de la Cubanía convierte a

Bayamo en un pentagrama vivo donde cada nota celebra la cultura, la historia y el alma

de Cuba

