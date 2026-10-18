Fiesta de la Cubanía valores indentitarios de la nación

La Fiesta de la Cubanía se desarrolla en la provincia de Granma desde la jornada anterior y hasta el venidero 17 de octubre. El programa de la cita ha puesto ya a disposición del público más de una treintena de propuestas dedicadas a destacar valores identitarios de la nación y consolidar el trabajo cultural comunitario. El agasajo de pueblo e intelectualidad reúne en la ciudad de Bayamoa destacados artistas, investigadores e intelectuales que llegarán con su impronta a diversos vecindarios de ese territorio suroriental.