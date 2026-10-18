Comenzarán el 22 de octubre las jornadas del cine francés en Cuba

La edición 27 del Festival de Cine Francés (FCF) llegará a Cuba del 22 de octubre al 4 de noviembre con propuestas para niños y adultos, informaron sus organizadores en conferencia de prensa celebrada en la sala Héctor García Mesa del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

Raphaël Trannoy, embajador de Francia en la mayor de las Antillas, expresó que este festival es muestra de las excelentes relaciones culturales existentes entre ambas naciones; al tiempo que sostiene la voluntad del cine como vínculo cultural y simbólico, capaz de reflejar el arte, la historia y la tradición.

Las historias íntimas, la memoria y las nuevas miradas, son las tres principales características de los filmes compilados para esta selecta muestra del cine francés: temáticas familiares, relatos de emancipación —incluidos los referidos a grandes figuras francesas—, así como las preocupaciones de la juventud contemporánea, son algunos de los enfoques que poseen estas propuestas.

El diplomático refirió que el FCF es un espacio de encuentro, y que la posibilidad de compartir en una sala refuerza la idea del cine como un arte colectivo, como una expresión donde se une cultura, identidad e historia.

Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, comentó que la programación de esta edición expresa la diversidad de esa cinematografía, su variedad de propuestas y géneros; y señaló la calidad de la selección que tiene el propósito de mostrar un apretado resumen de la producción audiovisual del país y brindar a los espectadores cubanos el encuentro con una de las academias del séptimo arte más importantes a escala mundial.

Para la inauguración de esta edición 27 del popular evento, el próximo 22 de octubre a las 5:00 p.m. en el cine Yara, se ha seleccionado el filme Los niños de la resistencia (2026), de Christophe Barratier.

El FCF es organizado por la Embajada de Francia en Cuba, la Alianza Francesa, la Cinemateca de Cuba y el Icaic, además de contar con el apoyo de otras instituciones, empresas y entidades colaboradoras.

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