Legado de luz y dignidad”, homenaje a Francisco Vicente Aguilera 

Dedicada al patricio bayamés Francisco Vicente Aguilera y Tamayo, la muestra recoge valiosas piezas, entre estas la Fe de Bautismo de Aguilera, objeto ceremonial que preside el mayor evento del arte y la intelectualidad cubana.
Asimismo, cuenta con retratos del Millonario Heroico, fragmentos encontrados en el ingenio Pilar de Jucaibama y un facsímil de la edición príncipe de Palabras a los intelectuales.
Igualmente, cuenta con un ejemplar de La historia me absolverá y monedas conmemorativas con la imagen de Fidel Castro y escarapelas que pertenecieron al Padre de la Patria.
La exposición Legados de luz y dignidad es una de las acciones que desde la Fiesta de la Cubanía, rinde homenaje a Aguilera y Tamayo, a quien está dedicado la cita en el aniversario 205 de su natalicio.