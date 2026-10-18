Legado de luz y dignidad”, homenaje a Francisco Vicente Aguilera 

La exposición Legados de luz y dignidad quedó inaugurada este sábado en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, como parte de las actividades de la XXXII Fiesta de la Cubanía.

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Dedicada al patricio bayamés Francisco Vicente Aguilera y Tamayo, la muestra recoge valiosas piezas, entre estas la Fe de Bautismo de Aguilera, objeto ceremonial que preside el mayor evento del arte y la intelectualidad cubana.

Asimismo, cuenta con retratos del Millonario Heroico, fragmentos encontrados en el ingenio Pilar de Jucaibama y un facsímil de la edición príncipe de Palabras a los intelectuales.

Igualmente, cuenta con un ejemplar de La historia me absolverá y monedas conmemorativas con la imagen de Fidel Castro y escarapelas que pertenecieron al Padre de la Patria.

La exposición Legados de luz y dignidad es una de las acciones que desde la Fiesta de la Cubanía, rinde homenaje a Aguilera y Tamayo, a quien está dedicado la cita en el aniversario 205 de su natalicio.

Radio Bayamo

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