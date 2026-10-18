Legado de luz y dignidad”, homenaje a Francisco Vicente Aguilera 

La exposición Legados de luz y dignidad quedó inaugurada este sábado en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, como parte de las actividades de la XXXII Fiesta de la Cubanía.

Dedicada al patricio bayamés Francisco Vicente Aguilera y Tamayo, la muestra recoge valiosas piezas, entre estas la Fe de Bautismo de Aguilera, objeto ceremonial que preside el mayor evento del arte y la intelectualidad cubana.

Asimismo, cuenta con retratos del Millonario Heroico, fragmentos encontrados en el ingenio Pilar de Jucaibama y un facsímil de la edición príncipe de Palabras a los intelectuales.

Igualmente, cuenta con un ejemplar de La historia me absolverá y monedas conmemorativas con la imagen de Fidel Castro y escarapelas que pertenecieron al Padre de la Patria.

La exposición Legados de luz y dignidad es una de las acciones que desde la Fiesta de la Cubanía, rinde homenaje a Aguilera y Tamayo, a quien está dedicado la cita en el aniversario 205 de su natalicio.

Radio Bayamo