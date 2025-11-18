Habanos S.A. presenta nuevo puro Premium en México

La corporación internacional Habanos S.A. informó hoy de la presentación de una novedad tabacalera en México, el Trinidad Villa. Señala en su mensaje de este martes que se trata de una nueva vitola o tipo de cigarro (47 por 170 milímetros) que acentúa el carácter vanguardista y único de la marca Trinidad. Creada en exclusiva […]

Tomada de Prensa Latina

La corporación internacional Habanos S.A. informó hoy de la presentación de una novedad tabacalera en México, el Trinidad Villa.

Señala en su mensaje de este martes que se trata de una nueva vitola o tipo de cigarro (47 por 170 milímetros) que acentúa el carácter vanguardista y único de la marca Trinidad.

Creada en exclusiva para la red de franquicias La Casa del Habano y los Especialistas en Habanos, esta nueva vitola toma su nombre de las villas coloniales de la ciudad de Trinidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reflejando su elegancia atemporal y su rico patrimonio cultural.

Su presentación ocurrió el 13 de noviembre en el Jardín Lambú de Ciudad de México, uno de los espacios más elegantes de la capital mexicana, situado en las frondosas alturas de Lomas Altas, recalcaron.

Insistieron en que Habanos, S.A., en colaboración con I.E.P.T. (Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, S.A.), presentó el lanzamiento mundial de Trinidad Villa.

La cita de presentación acogió a más de 200 aficionados al Habano, distribuidores e invitados de todo el mundo.

Su capa de color marrón claro (carmelita claro) envuelve una mezcla cuidadosamente seleccionada de hojas procedentes de la occidental zona de Vuelta Abajo, en la región de Pinar del Río, considerada la mejor tierra para el cultivo del tabaco en el mundo.

El resultado es un habano de excepcional refinamiento, con notas evolutivas de madera, tostado y cacao, y un final suave y elegante, fiel a la ligada de Trinidad, indica la nota de cata.

I.E.P.T. (Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, S.A. de CV) es el Distribuidor de Habanos para el mercado de México.

Con más de 34 años velando por la comercialización y difusión de la cultura del Habano en este mercado, que destaca por la alta presencia de Casas del Habano como punto de encuentro para los aficionados más exigentes, contando con 16 en el país.

Por su parte, Habanos, S.A., es líder mundial en la comercialización de puros premium tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 130 territorios.

Habanos, S.A. comercializa 27 marcas Premium elaboradas Totalmente a Mano entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann y Trinidad, entre otras.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959