ONU lamenta aumento de la discriminación racial

La discriminación racial aumenta hoy de forma alarmante, a 60 años de la adopción del instrumento que rechaza ese fenómeno, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, dicho organismo expresó su preocupación por el incremento de la injusticia, la desigualdad, los discursos de odio y la intolerancia a escala global e instó a proteger los derechos de todas las personas.

Además, recordó que el próximo viernes se cumplen seis décadas de la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, pero lamentó que dicho aniversario llegue en un contexto marcado por la agudización de ese fenómeno.

Por su parte, el director de Mecanismos Convencionales de la Oficina para los Derechos Humanos, Mahamane Cissé-Gouro, alertó sobre tendencias inquietantes que se afianzan en todo el mundo.

Con demasiada frecuencia, el odio y la xenofobia se normalizan mediante el discurso político y público, y se ven amplificados por las nuevas tecnologías, afirmó.

Cuando los Estados se hacen de la vista gorda ante las violaciones de la ley, dichas transgresiones se normalizan, y cuando aplican las normativas de manera inconsistente, socavan el estado de derecho en todas partes, añadió.

Cissé-Gouro señaló que la lucha contra la discriminación sigue siendo uno de los mandatos primordiales de la ONU e instó a generar mayor voluntad política y acciones concretas con el fin de garantizar que toda persona disfrute de las garantías fundamentales sin distinción de raza, color, ascendencia, origen nacional o etnia.

