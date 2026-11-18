La selección masculina cubana Sub-17 de fútbol debutará en la Copa Mundial de la categoría de Catar 2026 el viernes 20 de noviembre, a las 09:00 a.m., hora de Cuba, frente a Tayikistán.

Los Leones del Caribe regresan a esta competición del orbe, a disputarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre, después de 35 años de ausencia.

El equipo del director técnico Sandro Sevillano está en la sede del campeonato y ultima su preparación para el primer compromiso en el grupo F, que también integran las escuadras de Senegal y Croacia, señaló el portal Cuba camino a Los Angeles 2028.

Por tercera ocasión Cuba asiste a esta lid juvenil, pues intervino antes en las ediciones de 1989 y 1991.

El torneo mundialista reúne a 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Avanzarán a la siguiente fase de dieciseisavos de final los dos primeros países de cada apartado, así como los ocho mejores terceros lugares.

La Mayor de las Antillas enfrentará posteriormente el lunes 23 de noviembre a Senegal, y finalizará la primera ronda del certamen el jueves 26 de noviembre ante Croacia.

Los equipos de la región que también jugarán en esta lid planetaria son Panamá, Haití, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos, México y Honduras.

Integran la selección Sub-17 de Cuba los porteros Yulio Godínez, Kevin Méndez y Claudio Daisson.

Como defensores hicieron el grado Erick Martín, Erick La O, Kevin Díaz, Elier Sidos y Jesús Bernabé.

Los mediocampistas son Delby Borrell, David Estrada, Dylan Leiva, Alessandro Sevillano, Luis Navedo y Yan García.

Entre los delanteros escogidos aparecen Yovany González, Ker Rodríguez, Cristian Rodríguez, Frank Cabado, Israel Entenza, Iván Pacheco y Yankarlos Iglesias.

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