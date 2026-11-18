Una delegación de las Naciones Unidas y embajadores de diversos países visitaron hoy un centro de rehabilitación y formación para la reintegración de excombatientes en Mekelle, capital de la región etíope de Tigray.

La comitiva que realiza una visita oficial de trabajo al estado norteño constató la reanudación del proceso de desarme y reintegración. Asimismo, mantuvo conversaciones con líderes de la Administración Interina Regional y con autoridades religiosas sobre la situación general y diversas cuestiones sociales.

Los miembros de la comunidad diplomática internacional tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las medidas de rehabilitación y reintegración destinadas a los excombatientes en Tigray.

Según la Comisión Nacional de Rehabilitación de Etiopía, se completó el registro preliminar de 47 mil excombatientes en la región desde la reanudación del proceso, suspendido hasta ese momento.

De los registrados, siete mil cumplieron con los criterios de elegibilidad necesarios y fueron trasladados a centros de rehabilitación para recibir formación como parte del proceso de reintegración, precisó la fuente.

La víspera, el director ejecutivo de Administración y Servicios Públicos, Assefa Abraha, reiteró que la misión de esa instancia gubernamental inició enfocada en establecer un sistema de gobernanza responsable y aceptado públicamente que se extienda desde el nivel regional hasta el distrital.

Abraha reveló a la comitiva de alto nivel que la restauración de los servicios públicos básicos y garantizar la paz y la seguridad eran prioridades clave de la administración.

Explicó además que la guerra daño gravemente las instituciones estatales y la infraestructura esencial de prestaciones públicas, enfatizando la necesidad de asistencia internacional para rehabilitar y reconstruir los inmuebles afectados.

El 23 de septiembre, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) ocupó los aeropuertos de Mekelle, Axum y Shire, detuvo al personal federal y por consiguiente fueron interrumpidos los servicios aéreos civiles.

Fuentes oficiales confirmaron la destrucción y saqueo de infraestructuras y recursos públicos, la militarización de escuelas y la participación forzosa de jóvenes, incluso niños, en los enfrentamientos del Frente con las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía.

El 16 de octubre, se nombró una administración provisional en la región de Tigray para un periodo de seis meses, con la misión principal de restaurar la paz y la estabilidad, recuperar las estructuras gubernamentales saqueadas y los servicios esenciales.

Con el progresivo retorno a la normalidad en ese estado regional también se reanudaron los vuelos comerciales de Ethiopian Airlines hacia los aeropuertos de Mekelle y Shire.

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